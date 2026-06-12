Le Mans v novi zlati dobi: zakaj ima ta 24-urni spektakel vse pomembnejši vpliv?

Na istem štartu bodo Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Cadillac, Aston Martin, Peugeot, Alpine in Genesis. Devet proizvajalcev, ena dirka in le en zmagovalec. Le Mans 2026 ni le najprestižnejša vzdržljivostna dirka na svetu, temveč tudi največji neposredni obračun avtomobilske industrije v sodobni zgodovini.

Vztrajnostna dirka 24 ur Le Mansa je že več kot stoletje ena največjih športnih in tehničnih preizkušenj na svetu. Na znamenitem dirkališču Circuit de la Sarthe se vsako leto zberejo najboljši vzdržljivostni dirkači, ugledne avtomobilske znamke in več sto tisoč navijačev. Toda letošnja, 94. izvedba dirke velja za nekaj posebnega. Ne zato, ker bi imela izrazitega favorita, temveč zato, ker se za skupno zmago poteguje skoraj celotna avtomobilska industrija.

Na štartu bo 62 dirkalnikov in 186 voznikov, največ pozornosti pa bo usmerjene v kraljevski razred Hypercar. Prav ta razred je v zadnjih letih poskrbel za preporod vzdržljivostnega dirkanja. Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, BMW, Peugeot, Alpine, Aston Martin in Genesis bodo na istem dirkališču, po enakih pravilih in v neposrednem boju odločali o najprestižnejši zmagi v avtomobilskem športu.

Foto: Le Mans

Foto: Ferrari

V središču pozornosti bo Ferrari, ki z modelom 499P lovi že četrto zaporedno zmago v Le Mansu. Italijani so slavili v letih 2023, 2024 in 2025 ter v zadnjih sezonah postali referenca vzdržljivostnega dirkanja.

Toda konkurenca je letos izjemno močna. Toyota želi po obdobju Ferrarijeve prevlade ponovno osvojiti vrh, Porsche išče vrnitev na mesto najuspešnejše znamke v zgodovini Le Mansa, Cadillac in BMW pa si želita prve skupne zmage v sodobni eri razreda Hypercar. Posebno zanimanje vzbuja tudi Aston Martin, ki se vrača z dirkalnikom valkyrie, medtem ko bo korejski Genesis prvič nastopil v najvišjem razredu svetovnega prvenstva WEC.

Foto: Genesis

Prav prihod novih proizvajalcev je razlog, da številni poznavalci govorijo o novi zlati dobi Le Mansa. Pred desetimi leti so bili v najvišjem razredu praktično le Audi, Porsche in Toyota, zdaj pa se bo na isti dirki pomerila skoraj celotna avtomobilska elita. Seznam bo v prihodnjih letih še daljši, saj sta za leto 2027 prihod napovedala tudi Ford in McLaren. Takšne koncentracije proizvajalcev avtomobilski šport ni doživel vse od 80. in 90. let prejšnjega stoletja.

Velik del uspeha lahko pripišemo pravilom razreda Hypercar. Organizatorjem je uspelo najti ravnotežje med tehnološko zahtevnostjo, športno zanimivostjo in stroški. Današnji hypercarji razvijejo približno 500 kilovatov, tehtajo najmanj 1.030 kilogramov in dosegajo hitrosti več kot 330 kilometrov na uro. Hkrati so stroški razvoja bistveno nižji kot v času nekdanjih prototipov LMP1, ko so Audi, Porsche in Toyota za razvoj porabljali stotine milijonov evrov.

Foto: Alpine Foto: Le Mans

Foto: Le Mans

Posebnost razreda Hypercar je dvojna tehnična zasnova. Nekateri proizvajalci uporabljajo pravila LMH (Le Mans Hypercar), ki omogočajo razvoj skoraj celotnega dirkalnika po lastnih zamislih. Takšni so ferrari 499P, toyota GR010 in peugeot 9X8.

Drugi uporabljajo pravila LMDh, kjer so nekateri ključni elementi standardizirani, proizvajalci pa se osredotočijo predvsem na motor, aerodinamiko in identiteto znamke. Mednje spadajo porsche 963, cadillac v-series.R in BMW M hybrid V8. Da bi bili vsi koncepti čim bolj konkurenčni, organizator uporablja sistem izenačitvenega faktorja (Balance of Performance - BOF), ki uravnava moč, maso in druge parametre dirkalnikov.

Le Mans pa ni zgolj Hypercar. Pravzaprav gre za tri dirke v eni, poleg najvišjega razreda še LMP2 in LMGT3. LMP2 predstavljajo zasebne ekipe s standardiziranimi prototipi, kjer je poudarek predvsem na delu ekip in voznikov. Razred LMGT3 pa temelji na dirkalnikih, ki izhajajo iz serijskih športnih avtomobilov. Na stezi bodo tako porsche 911 GT3, ferrari 296 GT3, BMW M4 GT3, ford mustang GT3, corvette Z06 GT3.R, mercedes AMG GT3 in številni drugi modeli, ki jih navdušenci poznajo tudi s cest.

Foto: Le Mans

Čeprav je Le Mans dirka hitrosti, je še bolj dirka vzdržljivosti in učinkovitosti. Zmagovalni dirkalnik bo v 24 urah predvidoma prevozil med 5.200 in 5.400 kilometri. Za primerjavo: to je približno toliko, kot znaša razdalja med Parizom in Dubajem. Lanski zmagovalni dirkalnik Ferrarija je v 24 urah prevozil več kot 5.270 kilometrov ob povprečni hitrosti okoli 220 kilometrov na uro.

Takšen dosežek zahteva popolno usklajenost celotne ekipe. Zmagovalni hypercar bo med dirko opravil več kot 30 postankov za gorivo, porabil približno 1.500 litrov goriva in okoli 15 kompletov pnevmatik. V nasprotju s formulo 1, kjer ekipe pogosto menjajo pnevmatike ob vsakem postanku, v Le Mansu en komplet pogosto zdrži dva ali celo tri tekmovalne intervale. Prav zato ima strategija odločilno vlogo.

Foto: Le Mans

Foto: Le Mans

Foto: Le Mans

Pomemben del zgodbe so tudi vozniki. Vsak dirkalnik si delijo trije vozniki, ki v enem dnevu za volanom preživijo od sedem do devet ur. Posameznik lahko prevozi tudi do 2.000 kilometrov, medtem ko temperature v kokpitu pogosto presežejo 50 stopinj Celzija. Zaradi dehidracije in telesnih naporov vozniki med dirko pogosto izgubijo več kilogramov telesne teže.

Prav tako pomembni kot vozniki so mehaniki. Postanki v boksih pogosto odločajo o končnem razpletu. Lanski zmagovalni ferrari je v 24 urah opravil 32 postankov, pri čemer je v boksih skupaj preživel le 45 minut. Vsaka sekunda je dragocena, saj lahko napaka pri menjavi pnevmatik, dolivanju goriva ali menjavi voznika izbriše večurno prednost.

Eden ključnih športnih odrov za avtomobilske proizvajalce

Letošnji Le Mans bo zato veliko več kot zgolj še ena dirka. Predstavlja obračun skoraj vseh pomembnejših avtomobilskih proizvajalcev, ki želijo dokazati svoje tehnično znanje, zanesljivost in konkurenčnost. Za Ferrari pomeni možnost zgodovinske četrte zaporedne zmage, za Porsche in Toyoto priložnost za vrnitev na vrh, za Cadillac, BMW, Aston Martin in Genesis pa možnost, da se zapišejo med legende najprestižnejše vzdržljivostne dirke na svetu.

Prav zato številni menijo, da Le Mans danes doživlja preporod, kakršnega ni bilo že desetletja. Če je formula 1 največji avtomobilski spektakel na svetu, je Le Mans postal največji neposredni obračun avtomobilske industrije. In prav zato bo letošnja dirka ena najzanimivejših v sodobni zgodovini avtomobilskega športa.