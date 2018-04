Dončić in Randolph doživela ponižanje

Evroliga, četrtfinale

Luka Dončić in Anthony Randolph sta s soigralci sredi Aten doživela katastrofo. Košarkarji Panathinaikosa so se na krilih navijačev in izjemnega Nicka Calathesa na prvi četrtfinalni tekmi v elitni Evroligi poigrali z Realom (95:67). CSKA se je izvlekel proti Himkiju.

Učinek Luke Dončića in Anthonyja Randolpha 1. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 26:13 Dončić - 3 točke (met za 3 1/2), izg. žoga, os. napaka, dva dosežena prekrška nad njim, statistični indeks 2 Randolph – 0 točk (met za 3 0/2), 2 izg. žogi, statistični indeks -3 2.četrtina Panathinaikos : Real Madrid 46:30 Dončić - 6 točk (met za 3 2/3, za 2 0/1), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, dva dosežena prekrška nad njim, statistični indeks 4 Randolph – 4 točke (met za 3 0/2, za 2 2/2), 3 izg. žoge, os. napaka, štiri os. napake nad njim, statistični indeks 3. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 77:44 Dončić - 10 točk (met za 3 2/3, za 2 0/2, prosti meti 4/4), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, pet os. napake nad njim, stat. indeks 10 Randolph – 7 točk (met za 3 0/3, za 2 2/2, prosti meti 3/4), 4 izg. žoge, 2 os. napaki, stat. indeks 2 4. četrtina Panathinaikos : Real Madrid 95:67 Dončić - 10 točk (met za 3 2/3, za 2 0/2, prosti meti 4/4), skok, 2 izg. žogi, os. napaka, pet os. napake nad njim, statistični indeks 10 - 21 minut Randolph – 11 točk (met za 3 0/3, za 2 4/5, prosti meti 3/4), skok in asist. 5 izg. žog, 2 os. napaki, pet os. napake nad njim, statistični indeks 6 - 18 minut

Tako Real Madrid kakor tudi Panathinaikos sta v preteklosti krojila elitno evropsko klubsko tekmovanje. Real se lahko z devetimi naslovi pohvali kot najtrofejnejša ekipa na stari celini, grški klub pa je bil na vrhu šestkrat.

A Real v torek ni deloval prav nič šampionsko. Zato pa so košarkarji Panathinaikosa. Začetna ofenziva je dala odgovor, kdo bo vladar v nabito polni Oaki. Grki so povedli z neverjetnih 20:0. Košarkarji španskega moštva so bili povsem brez energije. Poznala se je odsotnost poškodovanega Facunda Campazza.

Grki so Luko Dončića pri organizaciji napadov povsem odrezali. Na celotni tekmi ni zabeležil niti ene asistence. Zato pa je na drugi strani izjemno razigraval soigralce Nick Calathes. S 16 asistencami je postavil rekord v izločilnih bojih Evrolige, medtem ko je bil s 24 točkami najboljši strelec Mike James.

Sicer sta bila Luka in Anthony Randolph z 10 in 11 točkami ob Treyu Thompkinsu (12 točk) najboljša strelca Reala, a sta bila skupaj s soigralci bleda senca najboljših predstav.

Glasni navijači Panathinaikosa, ki imajo razlog za veselje

Slovenci imamo svojega predstavnika tudi pri Žalgirisu. Beno Udrih bo skušal preskočiti veliki Olympiacos.

V prvi torkovi četrtfinalni tekmi smo lahko v Moskvi spremljali prave strelske vaje košarkarjev CSKA in Himkija. Slednji so imeli v prvem polčasu nadvlado in ga dobili s 54:46, nato pa so favorizirani gostitelji počasi prevzemali vajeti v svoje roke. Ob vstopu v zadnjo četrtino je Himki še vodil s 75:72, v zadnji četrtini pa se je nato tehtnica prevesila na stran CSKA, ki je z 98:95 slavil zmago.

Aktualni prvak Fenerbahče se bo v seriji na izpadanje in lovu na vstopnico za zaključni turnir, ki ga bo letos gostil Beograd, pomeril z Baskonio.

Klubi se bodo v četrtfinalu pomerili na tri dobljene tekme po sistemu 2-2-1.