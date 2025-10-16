Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

16. 10. 2025,
14.00

38 minut

Četrtek, 16. 10. 2025, 14.00

38 minut

So Vlatku Čančarju v Milanu šteti dnevi?

Š. L.

Vlatko Čančar Olimpia Milano | Vlatko Čančar ima na začetku sezone znova ogromno težav s poškodbo. | Foto Guliverimage

Vlatko Čančar ima na začetku sezone znova ogromno težav s poškodbo.

Foto: Guliverimage

Peti krog košarkarske evrolige bosta odprla Dubaj s Klemnom Prepeličem in Barcelona. Dubaj je po štirih tekmah pri polovičnem izkupičku, katalonski klub pa je pri treh zmagah. Milanska Olimpia bo brez Josha Neba in Vlatka Čančarja na delu pri Žalgirisu. Italijanski mediji medtem poročajo, da bi se lahko Čančarjeva epizoda v Milanu kmalu končala.

Italijanski mediji poročajo, da naj bi Olimpia iz Milana razmišljala o prekinitvi pogodbe z nekdanjim članom Denver Nuggets, ker naj ne bi bili zadovoljni z njegovim doprinosom na začetku sezone. Slovenec je v Milano prispel kot ena največjih okrepitev za novo sezono, zaradi nove vloge je odpovedal tudi sodelovanje v izbrani vrsti, takoj na začetku sezone pa so se vnovič pojavile težave s poškodbami, v prvi vrsti s kolenom, na katerem je že prestal operacijo. V evroligi je tako do zdaj zaigral le na dveh tekmah, pa še to v obrobni vlogi, proti Crveni zvezdi je v prvem krogu igral nekaj več kot pet minut, v drugem krogu proti Partizanu pa nekaj več kot deset minut in ostal precej neviden.

28-letni Primorec za zdaj tako v tekočem delu sezone v evroligi ni zabeležil niti točke, niti skoka, niti podaje, niti ukradene žoge. Kot še poročajo italijanski mediji, naj bi se milanska Olimpia zato že obrnila na trg in v svoje vrste pripeljala člana Valencie Nata Sestino, ob tem pa naj bi bil status Slovenca v Milanu na vse bolj majavih tleh.

Evroliga, 5. krog:

Četrtek, 16. oktober

Petek, 17. oktober

Lestvica: 

