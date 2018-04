Luka Dončić bo postavil piki na i

Evroliga, 30. krog

Osem ekip, ki bodo po 30. krogu napredovale v četrtfinale, je že znanih. Zadnji krog bo določil le končni vrstni red in s tem tudi četrtfinalne pare (serija na tri dobljene). Zanimivo je, da se bo zadnji krog začel in končal s slovenskim prispevkom. V prvi četrtkovi tekmi bo namreč CSKA gostil Crveno zvezdo z Alenom Omićem. V petek zvečer, ko bo z Žalgirism na delu tudi Beno Udrih, pa bosta zadnjo tekmo kroga in s tem rednega dela odigrala Real Madrid in Bamberg. To pomeni tudi srečanje reprezentančnih soigralcev Alekseja Nikolića in Luke Dončića. Slednji bo imel lepo priložnost, da postavi poko na i sanjski sezoni, v kateri je (bil) statistično najboljši igralec evrolige.

Evroliga, 30. krog

Četrtek

19.00, CSKA – Crvena zvezda

19.15, Fenerbahče – Unicaja Malaga

20.45, Armani Olimpia Milano – Panathinaikos

21.00, Barcelona – Himki

21.00, Baskonia – Anadolu Efes

Petek

18.00, Olympiacos – Žalgiris

20.30, Valencia – Maccabi

21.00, Real Madrid – Brose Bamberg

Lestvica:

1. CSKA Moskva 23 zmag - 6 porazov *

2. Fenerbahče 21 – 8 *

3. Olympiacos 19 – 10 *

4. Real Madrid 18 – 11*

5. Panathinaikos 18 – 11*

6. Žalgiris 17 – 12*

7. Baskonia 16 – 13*

8. Himki 16 – 13*

--------------------------

9. Maccabi 13 – 16

10. Unicaja Malaga 12 – 17

11. Brose Bamberg 11 – 18

12. Crvena zvezda 11 – 18

13. Valencia 11 – 18

14. Olimpia Milan 10 – 19

15. Barcelona 10 – 19

16. Anadolu Efes 6 – 23

* v končnici