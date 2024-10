Podvig Zvezde v Istanbulu, Punter junak Barcelone

Za uvod v tretji krog košarkarske evrolige je berlinska Alba brez Žige Samarja, ki še okreva po poškodbi, premagala francoski Asvel (84:79), stoodstotna Crvena zvezda pa se je na vročem gostovanju v Istanbulu spopadla s prav tako neporaženim Fenerbahčejem. Beograjčani so slavili s 76:57 in so zdaj sami na vrhu.