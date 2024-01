Partizan z norim preobratom iz pekla do raja, Barcelona zanesljiva

Košarkarji Partizana so v velikem slogu prišli do svoje enajste zmage v evroligi. V 21. krogu so po visokem zaostanku z velikim preobratom z 88:79 premagali Maccabi in prekinili niz dveh zaporednih porazov v Evropi. Igralci Anadolu Efesa so visoko z 99:75 nadigrali Virtus Bologno, Barcelona je brez večjih težav odpravila Žalgiris (91:73). Berlinska Alba, pri kateri je Žiga Samar zaradi poškodbe že dlje časa na stranskem tiru, je visoko z 88:63 slavila na gostovanju pri Asvelu.

Za preobrat dneva so v petek poskrbeli košarkarji Partizana, ki so se proti Maccabiju na srečanju, ki si ga je v Štark areni ogledal tudi Rašo Nesterović, po visokem zaostanku v prvem delu v drugem polčasu v velikem slogu vrnili med žive in prišli do svoje enajste zmage v evroligi. Zasedba Željka Obradovića je na začetku druge četrtine pred domačimi navijači zaostajala že s 13:37, ob polčasu so gostje vodili s 53:36. Nato pa je odmoru sledil preporod domačih, ki so tretji del srečanja dobili z 31:15, nato pa v zadnji četrtini na krilih navijačev poleteli do zmage z 88:79. Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal P.J. Dozier s 23 točkami in sedmimi skoki, James Nunnally je 20 točkam dodal še devet skokov. Wade Baldwin je ob devetem porazu Maccabija dosegel 19 točk.

Partizan made some incredible comebacks at home in the EuroLeague this season.



Unreal! 😱😱😱#Euroleague #kkp pic.twitter.com/l2Tu9U9KlT — Basketball Sphere (@BSphere_) January 12, 2024

Košarkarji Anadolu Efesa so v petek z 99:75 tretjemu Virtusu iz Bologne zadali sedmi poraz v sezoni. Turški klub je tekmo odlično odprl, prvo četrtino dobil s 26:15, do polčasa pa prednost povišal na 50:29 in s tem praktično odločil vprašanje zmagovalca. Darius Thompson je ob zmagi svoje ekipe dosegel 26 točk, bil je nezgrešljiv pri metu za tri (4/4), Gabriel Lundberg je za Virtus dosegel 14 točk.

Tudi Barcelona je glavnino dela ob zmagi proti Žalgirisu opravila že v prvi četrtini, ki jo je dobila s 26:12. Na koncu je litovski klub ugnala z 91:73. Dario Brizuela je dosegel 24 točk, na drugi strani jih je Edmond Sumner prispeval 15.

Real Madrid ohranja odlično formo. Foto: Guliverimage

Košarkarji madridskega Reala so v četrtek prišli še do svoje 19. zmage v sezoni. Tokrat so resda šele po podaljšku premagali domače tekmece iz Valencie s 96:86, z razmerjem zmag in porazov 19-2 pa so daleč pred vsemi. Prvi strelec Reala je bil z 19 točkami in sedmimi asistencami Facundo Campazzo.

Crvena zvezda je v Milanu ugnala Emporio Armani s 76:62, Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey pa je za beograjsko ekipo igral le 27 sekund.

Panathinaikos je bil v Atenah zanesljivo boljši od Monaca z 88:63, Fenerbahče pa je v Istanbulu šele v podaljšku strl odpor Bayerna iz Münchna za zmago z 98:91.

