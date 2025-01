Samar brez točke proti ekipi z vrha evrolige

Prvič v novem koledarskem letu so na parket stopili tudi košarkarji v evroligi. Vodilni Monaco je gostoval pri Albi Berlin z Žigo Samarjem. Nemška ekipa je izgubila z 90:105, slovenski košarkar v dobrih osmih minutah ni dosegel točke, je imel pa štiri skoke in eno asistenco. Olympiacos, ki ima prav tako kot Monaco 13. zmag, je z 92:85 premagal Žalgiris. V četrtek sta zmagala še Olimpia Milano in Crvena Zvezda.