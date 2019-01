Blažič s klopi spremljal zmago Barcelone, Omić poražen v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph sta se veselila zmage nad grškim velikanom.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph sta se veselila zmage nad grškim velikanom. Foto: Vid Ponikvar

Alen Omić je v 18. krogu evrolige z Milanom gostoval v Münchnu pri Bayernu in klonil s 87:93. Omić je sedmih minutah prispeval dve točki (1/1 za 2,) in dva skoka, izgubil je dve žogi. Jaka Blažič ni dobil priložnosti za igro pri Barceloni, ki je na domačem parketu premagala Panathianikos (79:68). Madridski Real je v četrtek s 94:78 premagal Olympicos in po tretji zaporedni zmagi skočil na drugo mesto ligaške lestvice.