Omićev učinek veliko večji od Blažičevega, Milano vseeno poražen

V slovenskem obračunu 17. kroga evrolige je Milano z Alenom Omićem gostil Barcelono Jake Blažiča. Omić je v dresu italijanskega kluba prvič zaigral še v evroligi in v dobrih osmih minutah igre prispeval skok in asistenco. Real Madrid z Anthonyjem Randolphom in Klemnom Prepeličem je zmagal v gosteh pri Gran Canarii.

Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je bil z desetimi točkami tretji strelec Reala pri zmagi na španskem derbiju na Kanarskih otokih, strelskemu učinku je član zlate reprezentance z EuroBakseta 2017 dodal še dva skoka ter po eno ukradeno in eno izgubljeno žogo. Njegov nekdanji reprezentančni kolega Klemen Prepelič je odigral dobre štiri predvsem obrambne minute, v tem času ni dosegel točke, je pa enkrat skočil v obrambi in naredil eno osebno napako.

Alen Omić je v dresu Milana zaigral na slovenskem derbiju proti Barceloni, katere član je še en slovenski reprezentant Jaka Blažič. Omić je na parketu preživel 8 minut in 27 sekund, v tem času ni metal na koš, je pa enkrat skočil in enkrat asistiral. Bolj osredotočen je bil na obrambne naloge, v bitkah pod košem pa naredil dve osebni napaki, dve pa so tekmeci storili nad njim. Blažič na drugi strani je v treh minutah in 29 sekundah dobil dve osebni. Katalonci so zmagali z 90:85.

