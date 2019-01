Blažičeva Barcelona ponižala Darussafako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji tekmi 16. kroga evrolige je Barcelona Jake Blažiča razbila turško Darussafako. Domači košarkarji so slavili s kar 97:65. Blažič je v dobrih 21 minutah prispeval 10 točk (2/5 za 2, 1/1 za 3, 3/4 prosti meti), šest skokov in dve podaji, izgubil je eno žogo. Krog je bil izredno zanimiv predvsem za Alena Omića, ki je v tem tednu prestopil iz vrst Budućnosti v Milano. Obračun črnogorskega in italijanskega kluba je pripadel Milanu, ki je slavil s 111:94. Alen Omić na prvi tekmi še ni dobil priložnosti za igro, bil pa je v postavi italijanskega kluba.