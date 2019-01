Alen Omić pred velikim prestopom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le štiri mesece po tem, ko je Omić iz Beograda prišel v Podgorico, spet menja sredino. Nekdanji center Laškega in Olimpije je praktično že novi član milanskega Armanija, ki je po poškodbi Tarzewskija (poškodba prsta) začel iskati njegovo zamenjavo. Našli so ga pri Budućnosti. To je za Vijesti.rs potrdil tudi predsednik prvaka lige ABA, Dragan Bokan.

''Od prestopa Dubljevića v Valencio smo dobili najvišjo ponudbo za našega igralca. Posel še ni sklenjen, se še pogovarjamo,'' je dejal Bokan, ki pa bo kmalu, če še ni, Omiću prižgal zeleno luč. Slovenski reprezentant naj bi Budućnost stal kar 250 tisoč evrov letno, za nameček pa je pred dnevi v Podgorico iz Mega Bemaxa prišel Goga Bitadze, ki je Omića hitro izrinil iz prve peterke.

Omić je v tej sezoni v evroligi odigral 15 tekem in v povprečju dosegal 8,9 točke. Imel je še 4,7 skoka in 1,5 asistenc.