Luka Dončić odhaja v Beograd s posebnim namenom

Evrolgia, 29. krog

Edino moštvo, ki je povsem varno, je moskovski CSKA. Dva kroga pred koncem je jasno, da bo v izločilne boje krenil kot prvouvrščeno moštvo, zato pa bo ta in prihodnji teden napeto v iskanju boljšega izhodišča v četrtfinalu.

Dva kluba s slovenskimi košarkarji bosta igrala v končnici. Real Madrid Luke Dončića in Anthonyja Randolpha je trenutno na četrtem mestu z enakim izkupičkom kot Panathinaikos. Če bo Real zadnja dva obračuna dobil, je jasno, da bo v končnico vstopil kot četrta ekipa in imel v četrtfinalu prednost domačega terena. In to je cilj kraljevega kluba, ki bo v petek najprej gostoval v Beogradu pri Alenu Omiću in njegovi Crveni zvezdi. V Beogradu ne pride v poštev nič drugega kot zmaga.

Drugi klub je Žalgiris, katerega član je Beno Udrih. Tokrat bo igral proti vodilnemu CSKA, končnico že ima zagotovljeno, ni pa še jasno, s katerega mesta se bo podal.

Je pa zato odprto še eno vprašanje, in sicer o zadnjem potniku v četrtfinale. Že danes bi lahko dobili odgovor, če bi Baskonia premagala Maccabi, v nasprotnem primeru bo v zadnjem krogu še napeto.

Aleksej Nikolić bo z Brose Bambergom tokrat gostil Olimpio Milano. Ker tekma nima pravega rezultatskega naboja, si lahko slovenski organizator igre obeta nekoliko večjo minutažo.

Evroliga, 29. krog Četrtek

17.45 Himki – Fenerbahče

19.45 Anadolu Efes – Barcelona

20.00 Brose Bamberg – Olimpia Milan

21.00 Baskonia – Maccabii Petek

18.00 Unicaja – Olympiacos

19.00 Crvena zvezda - Real Madrid

19.00 Žalgiris – CSKA

20.15 Panathinaikos - Valencia