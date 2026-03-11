V živo: Kakšna borba v Stožicah! Nemci mučijo Olimpijo.

Cedevita Olimpija igra tekmo, ki odloča o prihodnosti v EuroCupu v tej sezoni. Ob 19.00 v areni Stožice na obračunu osmine finala gostijo nemško ekipo Chemnitz. O potniku v četrtfinale odloča le ena tekma. Zmaga nad Nemci bi prinesla četrtfinalni obračun z Bourgom v Franciji, poraz pa prinaša konec evropske sezone.

EuroCup, osmina finala:

Sreda, 11. marec:

Stewart se je vrnil v kader in dal osem točk v prvi četrtini

DJ Stewart Foto: Aleš Fevžer V rednem delu sezone je Cedevita Olimpija na 18 tekmah dosegla 12 zmag, Chemnitz jih je zabeležil devet, a je premagal JL Bourg in Bešiktaš. Slovenski prvaki so končali na tretjem mestu v skupini A in bili povsem blizu neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja, nemški kolektiv pa je bil na lestvici skupine B šesti. Tekmo somine finala sta zaradi poškodbe izpustila Miha Cerkvenik in Luka Brajković. Trener Zvezdan Mitrović je tekmo začel s peterko Umoja Gibson, DJ Stewart, kapetan Jaka Blažič, David Škara in Thomas Kennedy. Za igro sta bila torej nared tudi Stewart in Kennedy, ki sta izpustila obračun lige ABA z Dubajem.

Prav Stewart je zadel prvi koš Cedevite Olimpije iz igre (3:2). Chemnitz je začel z zelo agresivno obrambo, na meji osebne napake, po prvi trojki na tekmi pa je v peti minuti povedel z 11:7. Minuto do konca prve četrtine si je Aleksej Nikolić izboril met za tri točke in zadel za vodstvo s 14:13. Tudi domači niso popuščali v obrambi, zato tako malo točk po 10 minutah igre. Za izid 16:15 je dal Stewart osem točk, Nikolić pa pet.

Znova premaloštevilna publika je bila prvič na nogah v drugi minuti druge četrtine, ko je Nikolić atraktivno podal pod obroč, Kennedy pa je zabil za izenačenje na 20:20. A Chemnitz je ekipa, ki ne popušča - na to so v Stožicah opozarjali - in sredi druge četrtine je s trojko Kostje Mushidija povedla s 30:24.

Neposredno v četrtfinale so že uvrščeni JL Bourg, Hapoel Jerusalem, Bešiktaš in Bahčešehir.

EuroCup, osmina finala:

Sreda, 11. marec:

Lestvici po rednem delu: