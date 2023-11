Šesti poskus za Cedevito Olimpijo

Prav proti ekipi iz Benetk je Cedevita Olimpija v evropskem pokalu zabeležila svojo zadnjo zmago. To se je zgodilo 1. februarja, ko je semafor v Stožicah kazal 77:73 v korist Ljubljančanov. Od takrat dalje so Zmaji na evropskem prizorišču doživeli deset zaporednih porazov.

Beneška ekipa je v novo evropsko sezono vstopila s tremi zaporednimi porazi. Umano Reyer so v nizu premagali London Lionsi (76:69), Paris Basketball (75:81) in Hapoel Shlomo Tel Aviv (81:97), nato je kolektiv iz Benetk premagal Joventut Badalono (79:64), v petem krogu pa so Benečani klonili še proti Bešiktašu (68:74). Cedevita Olimpija je v zadnjem obdobju odigrala štiri domače zaporedne tekme, obdobje pa zaključila z izkupičkom dveh zmag in dveh porazov. Oba so ljubljanski košarkarji doživeli v EuroCupu, najprej proti Prometeju Slobozhanske (83:90), nato pa še proti Wolvesom iz Vilne (78:86). Zmaji so v evropskem pokalu po petih odigranih srečanjih še brez zmage. Jim bo v šesto vendarle uspelo?

