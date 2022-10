Okrnjena zasedba Cedevite Olimpije gostuje v Romuniji

Cedevita Olimpija ima v zadnjem času ogromno težav, zaradi poškodb in okužb s koronavirusom je odpadla tudi nedeljska tekma lige ABA proti Crveni zvezdi. V Romunijo pa niso odpotovali Yogi Ferrell, Karlo Matković, Zoran Dragić in Jan Kosi, ki so ostali v Ljubljani. Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić so vsi odpotovali v Romunijo, odločitev, ali bodo v sredo stopili na parket, pa bo sprejeta na dan tekme. V Cluj je z ekipo odpotoval tudi Matic Rebec, ki se je pred kratkim pridružil moštvu.

Eurocup, skupina A, 2. krog Torek, 18. oktober:

20.00 Venezia - JL Bourg Sreda, 19. oktober:

18..00 Lietkabelis - Ulm

19.00 Bursaspor - Joventut Badalona

19.30 Cluj-Napoca - Cedevita Olimpija

20.30 Brescia - Prometej Lestvica:

1. Joventut Badalona 1 tekma - 1 zmaga

2. Prometej 1 - 1

3. Bursaspor 1 - 1

4. JL Bourg 1 - 1

5. Ulm 1 - 1

6. Venezia 1 - 0

7. Cluj-Napoca 1 - 0

8. Cedevita Olimpija 1 - 0

9. Lietkabelis 1 - 0

10. Brescia 1 - 0

Preberite še: