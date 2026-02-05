Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Četrtek,
5. 2. 2026,
19.50

Osveženo pred

5 minut

Jaka Blažič Matthew Hurt Zvezdan Mitrović Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

EuroCup, 17. krog

V živo: Cedevita Olimpija že v prvi četrtini na plus 11

Avtorji:
M. P., Š. L.

Cedevita Olimpija Hamburg Matthew Hurt | Matthew Hurt je dal že v prvi četrtini sedem točk. | Foto Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Matthew Hurt je dal že v prvi četrtini sedem točk.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije v okviru 17. kroga rednega dela EuroCupa v Hamburgu igrajo s tamkajšnjo ekipo Veolio Towers (19.30). Prekiniti skušajo niz dveh zaporednih porazov in se obenem z zmago vrniti na zmagovalne tirnice v evropskem pokalu. V primeru slavja v Hamburgu bi presegli izkupiček zmag iz tekmovalne sezone 2024/25 ter hkrati izenačiti dosežek iz sezone 2021/22, ko so v rednem delu sezone zbrali 11 zmag.

EuroCup, 17. krog:

Četrtek, 5. februar:

Na vrhu lestvice skupine A je Hapoel iz Jeruzalema s 13 zmagami in štirimi porazi. Na drugem mestu mu sledi Bahčešehir, ki ima dve zmagi manj, za njima pa so Venezia, Manresa in Cedevita Olimpija, vse tri z desetimi zmagami, a ima ljubljanska zasedba tekmo 17. kroga šele zdaj igra. Nasprotnik je že odpisani Hamburg. Ta je sezono začel zelo slabo, saj v EuroCupu ter nemškem prvenstvu doživel 19 zaporednih porazov. A so se nato okrepili in dosegli nizu zmag proti Ulmu, Venezii, Frankfurtu, Slasku in Chemnitzu. Prvi obračun s Hamburgom v sezoni so Ljubljančani v Stožicah dobili s 93:73.

Da lahko dobijo tudi tekmo v drugem največjem nemškem mestu, je bilo hitro jasno. Novinec v dresu Cedevite Olimpije Matthew Hurt je s sedmimi točkami poskrbel za vodstvo gostov že sredi prve četrtine, za prvo dvomestno prednost pa kapetan Jaka Blažič, potem ko je minuto do konca dosegel pet zaporednih točk (23:12). Po uvodnih 10 minutah je bilo na semaforju 16:25.

EuroCup, 17. krog:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lestvici:

