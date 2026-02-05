V živo: Cedevita Olimpija že v prvi četrtini na plus 11

Košarkarji Cedevite Olimpije v okviru 17. kroga rednega dela EuroCupa v Hamburgu igrajo s tamkajšnjo ekipo Veolio Towers (19.30). Prekiniti skušajo niz dveh zaporednih porazov in se obenem z zmago vrniti na zmagovalne tirnice v evropskem pokalu. V primeru slavja v Hamburgu bi presegli izkupiček zmag iz tekmovalne sezone 2024/25 ter hkrati izenačiti dosežek iz sezone 2021/22, ko so v rednem delu sezone zbrali 11 zmag.

Na vrhu lestvice skupine A je Hapoel iz Jeruzalema s 13 zmagami in štirimi porazi. Na drugem mestu mu sledi Bahčešehir, ki ima dve zmagi manj, za njima pa so Venezia, Manresa in Cedevita Olimpija, vse tri z desetimi zmagami, a ima ljubljanska zasedba tekmo 17. kroga šele zdaj igra. Nasprotnik je že odpisani Hamburg. Ta je sezono začel zelo slabo, saj v EuroCupu ter nemškem prvenstvu doživel 19 zaporednih porazov. A so se nato okrepili in dosegli nizu zmag proti Ulmu, Venezii, Frankfurtu, Slasku in Chemnitzu. Prvi obračun s Hamburgom v sezoni so Ljubljančani v Stožicah dobili s 93:73.

Da lahko dobijo tudi tekmo v drugem največjem nemškem mestu, je bilo hitro jasno. Novinec v dresu Cedevite Olimpije Matthew Hurt je s sedmimi točkami poskrbel za vodstvo gostov že sredi prve četrtine, za prvo dvomestno prednost pa kapetan Jaka Blažič, potem ko je minuto do konca dosegel pet zaporednih točk (23:12). Po uvodnih 10 minutah je bilo na semaforju 16:25.

