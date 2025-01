V živo: Olimpija v tesni bitki za sedmo zaporedno zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so na novem zahtevnem gostovanju, četrtem zapored. Ob 19.30 v mestu Bourg-en-Bresse na obračunu 16. kroga rednega dela EuroCupa igrajo z ekipo JL Bourg v neposrednem boju za končnico. Ljubljanska ekipa lovi sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Prvi polčas so domači dobili z 38:36. Olimpija ni navdušila z igro, a ima še lepe možnosti za zmago. Aleksej Nikolić je bil s sedmimi točkami prvi strelec ljubljanske ekipe v prvem polčasu.

EuroCup, 16. krog:

Sreda, 22. januar:

V letu 2025 še brezhibni

Medtem ko so zmaji pred začetkom 16. kroga na drugem mestu lestvice skupine B z desetimi zmagami in petimi porazi, je Bourg trenutno z dvema zmagama manj na šestem mestu lestvice. Ljubljančani so minuli teden v Bolgariji in Litvi z zmagama proti Hapoelu in Lietkabelisu napravili odločen korak ne le proti končnici, temveč tudi proti neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja.

Cedevito Olimpijo čaka gostovanje v Franciji. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

Četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića je dobila vseh šest tekem na začetku koledarskega leta 2025. Z zmagama v evropskem pokalu minuli teden so se slovenski prvaki že povsem približali uvrstitvi v končnico tekmovanja, prvič po letu 2022. "JL Bourg je zelo dobra ekipa, finalist tekmovanja iz minule sezone in moštvo, ki v tej sezoni kaže zelo dobre predstave. To smo občutili tudi na svoji koži, saj so nas na prvem medsebojnem obračunu v Ljubljani premagali. Naši tekmeci so kandidati za uvrstitev v končnico, naša sredina tekma ima za oboje velik pomen, zato pričakujemo, da bodo naši tekmeci izredno motivirani in željni zmage. Za nas bo tekma v Franciji peta v desetih dneh, četrto zaporedno gostovanje, zato bomo videli, v kakšnem stanju bomo stopili na parket, vsekakor pa si želimo zabeležiti novo zmago," je pred srečanjem dejal Mitrović. Po njegovi vrnitvi na klop zmajev so slovenski prvaki na 17 tekmah v vseh tekmovanjih zmagali kar petnajstkrat, skupno pa so v nizu šestih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih.

Na prvem obračunu v tej sezoni se je sicer zmage v Stožicah razveselil francoski klub. Šestega novembra je v Stožicah slavil zmago z rezultatom 90:83. "Pred nami je še zadnje v nizu štirih zaporednih gostovanj, tokrat v Franciji. Moramo nadaljevati v enakem ritmu, kot na prejšnjih tekmah, po tekmi v Dubaju imamo tudi nekaj časa za pripravo in da se osvežimo. Tekma z JL Bourgom je za nas zelo pomembna v boju za končnico in komaj čakamo, da stopimo na parket," pa je pred tekmo dodal kapetan Jaka Blažič.

EuroCup, 16. krog:

Torek, 21. januar:

Sreda, 22. januar:

Lestvici: