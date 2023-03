Kako se bodo slovenski prvaki odzvali ob odhodu Golemca?

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo na zmagovalne tirnice poskušali vrniti v sredo ob 19.30, ko bodo v okviru 16. kroga rednega dela Eurocupa gostovali pri Ratiopharmu iz Ulma. Zmaji so pred zadnjimi tremi tekmami skupinskega dela tekmovanja brez možnosti za napredovanje v končnico, vseeno pa bodo poskušali proti rivalom iz Nemčije vpisati zmago, s katero bi prekinili niz dveh zaporednih porazov. Spomnimo, v nedeljo so ljubljanski košarkarji na gostovanju v Zadru doživeli visok poraz proti domači ekipi, preteklo sredo pa je bil od ljubljanskih košarkarjev v Stožicah boljši 7Bet-Lietkabelis.

Slovenski prvaki so v Nemčijo odpotovali brez Jurice Golemca, s katerim je ljubljanski klub zaradi slabih rezultatov sporazumno razdrl sodelovanje. Do nadaljnjega bo zato ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Miro Alilović. "Od fantov pričakujem predvsem voljo, borbenost in željo. Vsekakor se bomo osredotočili na osnove in na igro v obrambi. Ključna naloga na tekmi z Ulmom bo ustaviti njihov protinapad in nadzor skoka. Obe zadevi sta nam na zadnjih tekmah šli izredno slabo. Obenem bomo tekmo izkoristili za pripravo na sobotno tekmo s Cibono, ki ima za nas velik pomen," je pred srečanjem dejal Alilović.

Ekipo bo, vsaj začasno, vodil Miro Alilović. Foto: Vid Ponikvar

"Pričakovanja pred vsako tekmo so enaka, želimo zmagati. Vse bo odvisno od naše energije. Vemo, od kod pri naših tekmecih pretijo največje nevarnosti. Nimamo kaj izgubiti, želimo si zmage, zavedamo pa se, da ne bo lahko. Ulm je dobra ekipa in v Ulmu je vedno težko igrati. Imamo malo časa, da se pripravimo, ampak dali bomo vse od sebe, da dosežemo zmago," je pred odhodom v Ulm povedal Zoran Dragić.

V Ulm je ekipa odpotovala brez Amarja Alibegovića, ki bo zaradi poškodbe palca desne noge s parketa odsoten od tri do štiri tedne, in Marka Jeremića, ki bo odsoten zaradi osebnih razlogov.

Ratiopharm Ulm, ki je veljal za enega od hitov v končnici evropskega pokala v pretekli sezoni, ima na svojem računu trenutno osem zmag in sedem porazov, še vedno pa nima zagotovljenega mesta med najboljšimi 16 ekipami. V dvoboj s Cedevito Olimpijo nemški kolektiv vstopa po dveh zaporednih porazih proti Prometeyu (78:83) in Joventutu (76:82), pred tem pa je na treh zaporednih srečanjih premagal 7Bet-Lietkabelis (78:69), Germani Brescio (85:72) in Frutti Extra Bursaspor (92:86).

