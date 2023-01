Cedevita Olimpija lovi tretjo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo danes ob 20.30 na obračunu 11. kroga rednega dela EuroCupa v Areni Stožice pomerili s košarkarji Cluja in skušali vknjižiti svojo tretjo zmago v sezoni.

Za košarkarje Cedevite Olimpije se v sredo nadaljuje evropska sezona. Na obračunu 11. kroga rednega dela Eurocupa bodo ob 20.30 gostili romunski U-BT Cluj, izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca pa bodo lovili svojo tretjo zmago v tekmovanju, s katero bi ostali v igri za preboj v končnico. Po desetih odigranih srečanjih so pri izkupičku dveh zmag in osmih porazov, Cluj pa je do tega trenutka slavil zmago na treh obračunih.

Eurocup, 11. krog:

Torek, 17. januar:

Sreda, 18. januar:

Lestvica: