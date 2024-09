Odštevanje Cedevite Olimpije

V rednem delu sezone bo sodelovalo 20 ekip, razdeljene bodo v dve skupini. Do začetka februarja bo vsaka odigrala po 18 tekem in prvih šest moštev bo napredovalo v končnico. Najboljši iz vsake skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, preostalih osem pa bo igralo za še štiri prosta mesta.

V skupini A so izraelski Hapoel Tel Aviv, španska Gran Canaria in Joventut Badalona, nemški Ulm, črnogorska Budućnost Podgorica, turška Bešiktaš in Bahcesehir Istanbul, litovski Vilnius, italijanski Trento ter poljski Sopot.

Cedevita Olimpija bo igrala v skupini B z Valencio, štirikratno prvakinjo evropskega pokala, finalistom zadnje sezone Bourg en Bresseom, Hamburgom, Arisom, Hapoelom iz Jeruzalema, Ankaro, italijansko Umano Reyer iz Benetk, litovskim Panevežysom in romunskim Clujem-Napoco.

Cilj ekipe v evropskem pokalu je izboljšati bledi vtis, ki ga je klub pustil v zadnjih sezonah. Cedevita Olimpija je od 32 tekem v zadnjih dveh sezonah dobila le štiri. Lani zgolj eno, in to po nizu 20 porazov oziroma skoraj enem letu brez zmage.

