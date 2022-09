Po enajstih zmagah poraz! S trojkami Slovenijo razbila BiH.

Po enajstih zaporednih zmagah na evropskih prvenstvih je Slovenija poražena. V tretjem krogu EuroBasketa 2022 jo je s 97:93 premagala BiH. S preslabo obrambo so tekmecu dovolili, da se je razigral. Bosanci so zadeli kar 15 trojk, pri večini so bili ob metu povsem neovirani. Še večji šok v skupini A: poraz Španije z Belgijo.

Tekmo je z dvema trojkama bolje začela BiH, tako je že po dveh minutah v igro vstopil Goran Dragić. Slovenija je z delnim izidom 12:2 prišla do prvega vodstva na tekmi (12:10). Nadaljevanje prve četrtine je bilo izenačeno, obramba na obeh straneh v drugem planu in koši so padali eden za drugim. Izid po prvih desetih minutah tako visok 32:26.

Musa je dal v prvem polčasu 17 točk. Foto: FIBA Enaka zgodba v drugi četrtini: John Robersen, naturalizirani Američan v vrstah Bosne, jo je odprl z dvema zaporednima trojkama (32:32), nato je Slovenija povedla z delnim izidom 8:0 (40:32). A ni igrala obrambe, pa še Luka Dončić ni zadeval (po 15 minutah 1/7 iz igre) in Bosna je z delnim izidom 9:0 povedla z 41:40. Luka je v 18. minuti dosegel svoj šele drugi koš iz igre (47:44). Na polčas sta ekipi odšli z rezultatom 52:49. Vlatko Čančar je bil z desetimi točkami prvi strelec Slovenije, Mike Tobey jih je dal devet, Klemen Prepelič osem, pri BiH je bil Džanan Musa že pri 16 točkah.

Tretjo četrtino so košarkarji BiH začeli s tremi trojkami in povedli z 58:54. In so stvari v svoje roke vzeli trije slovenski NBA-jevci. Tri koše je dal Dončić (skupaj 12 točk), Dragić je podajal in zadeval (deset točk, šest asistenc), blestel pa je Čančar, ki je bil po 30 minutah že pri 22 točkah. A ker obramba še naprej ni bila prava, se Bosni niso oddaljili (73:72). Roberson je bil po peti trojki pri 15 točkah.

Džanan Musa je pred leti člansko kariero začel pri zagrebški Cedeviti, nato odšel v NBA. Foto: FIBA Bosna je letela tudi v zadnji četrtini. Šest minut do konca je po trojki Muse (13. Bosne na tekmi) povedla s 83:79. Goran Dragić je z nekaj pomembnimi koši v zadnjih minutah vrnil upanje na preobrat, a se ni izšlo. BiH si je bolj želela zmage. Do konca so zadeli kar 15 trojk in zmagali s 97:93. Imeli so kar pet košarkarjev, ki so bili dvomestni. Roberson je dal 23 točk, Musa 22. Pet dvomestnih je bilo sicer tudi v vrstah Slovenije: Čančar 22 točk, Goran 20, Dončić 16, Klemen Prepelič 12 in Tobey 11. BiH je dobila tudi skok, s 45 proti 38.

Košarkarji Bosne so z navijači slavi, kot bi postali evropski prvaki. Foto: FIBA

Nemci po dveh podaljških strli Litovce

V skupini B sta kot prvi na parket stopili gostiteljica Nemčija in Litva. Po dveh podaljških so se s 109:107 veselili gostitelji, ki ostajajo stoodstotni, za Litovce pa je to bil že tretji poraz. Litva je po tekmi sicer vložila protest, češ da so sodniki ob koncu tretje četrtine po tehnični napaki nemški klopi pozabili na prosti met za Litvo.

Črnogorci do druge zmage

S tekmovalnim dnem v skupini A, s katero se bo Slovenija križala v nadaljevanju prvenstva, sta začeli Črna gora in Bolgarija. Črnogorci so v drugem delu obračuna strli bolgarski odpor, vknjižili drugo zmago, tekmecu pa zadali še tretji poraz.