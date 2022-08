Nova pogodba za LeBrona, za rekordni vrtoglavi znesek

Zadnje novice s košarkarske tržnice. Novo pogodbo z Los Angeles Lakers bo podpisal LeBron James, in to za najvišji znesek v zgodovini lige NBA.

LeBron James bo še naprej igral za Los Angeles Lakers. Vstopa v svoje zadnje leto trenutne pogodbe, po kateri bo dobil 44,5 milijona ameriških dolarjev. Kot poroča dobro obveščeni ameriški novinar Adrian Wojnarowski, pa se je zdaj z Lakersi dogovoril za podaljšanje pogodbe še za dve leti. Zanju bo dobil 97,1 milijona ameriških dolarjev (95 milijonov evrov), s čimer bo postal najbolje plačan košarkar v zgodovini lige NBA.

ESPN story on Lakers star LeBron James agreeing on a two-year, $97.1M extension that makes him highest earning player in NBA history. https://t.co/pZFVtkSDCO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

Durnik spet v Rogaški Slatini

Slovenski košarkarski prvoligaš Rogaška je po Ivanu Miličeviću in Patriku Tabaku pripeljal še enega starega znanca. Po novem bo za zasedbo iz Rogaške Slatine spet igral Urban Durnik, je ekipa zapisala na svoji spletni strani.

Petindvajsetletni in 204 centimetre visoki center je za Rogaško igral že v sezoni 2019/20, potem pa je oblekel še dres Koper Primorske, Ilirije in v prejšnji sezoni sarajevskih Sparsov, za katere je v ligi Aba 2 v povprečju dosegal 9,6 točke, 3,5 skoka in asistenco na tekmo.

