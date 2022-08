Mladi košarkar iz Cedevite Olimpije v Krko

Robert Jurković, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Ivice Jurkovića, je v mlajših selekcijah nosil dres ljubljanske Cedevite Olimpije, v zadnji sezoni pa je kot posojen igralec nastopal za Nutrispoint Ilirijo, za katero je v domači ligi NKBM dosegal v povprečju 10,4 točke in 3,7 skoka na tekmo.

Jurković je bil tudi član mladinske reprezentance Slovenije in reprezentance do 20 let, s katero je letos nastopil na evropskem prvenstvu v Črni gori. Pred začetkom nove sezone pa je debitiral tudi v članski ekipi Slovenije, ki je začela priprave na EP, ter zaigral na tekmah proti Črni gori in Nizozemski.

"Selitev v Košarkarski klub Krka mi prinaša predvsem možnost napredka in možnost igranja na visoki ravni. Veselim se tekem v regionalni ligi Aba2, kjer lahko sežemo po najvišjih mestih, ter domači ligi, kjer imamo v vsako leto močnejšem državnem prvenstvu visoke ambicije," je ob podpisu pogodbe dejal 207 cm visoki 20-letnik.

"Kar nekaj mladih košarkarjev je v pretekli sezoni in tem poletju opozorilo nase. Eden teh je zagotovo tudi Robert Jurković. V veliko zadovoljstvo nam je, ker je izbral ravno naš klub, kjer želi narediti korak naprej in opozoriti nase v članski konkurenci," pa je prihod novinca pozdravil direktor Krke Jure Balažić.