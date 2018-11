Šenčur se je znesel nad Olimpijo

V 5. krogu lige Nova KBM so košarkarji Šenčurja Gorenjske s 85:62 odpihnili pomlajeno Petrol Olimpijo, za katero je bila to četrta tekma tedna in četrti zaporedni poraz v treh tekmovanjih. Trener Zoran Martič je nekaterim nosilcem igre namenil počitek, tako da so zaigrali v mlajši postavi. V tem tednu so zeleno-beli izgubili obe tekmi lige ABA, srečanje v ligi prvakov, zdaj pa še obračun domačega prvenstva.