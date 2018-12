Sixt z novo zmago na vrhu, Šiško drugič zapored MVP, Hopsi razbili Laščane

V 10. krogu državnega prvenstva so košarkarji Sixt Primorske pri Šenčurju slavili z 89:77 in potrdili prvo mesto. Prvo ime tekme je bil Žan Mark Šiško, ki je zbral 26 točk in še drugič zapored postal MVP kroga. Do najvišje zmage so prišli Hopsi, ki so pri Zlatorogu zmagali s 101:57, trije igralci James Burgett, Simo Atanacković in Donovon Matthew Jack so k zmagi prispevali 18 točk. Dvoboj sosedov z lestvice med Rogaško in Šentjurjem je pripadel prvi (88:74), pri kateri je bil s 23 točkami najbolj razpoložen Siniša Bilić.

Krka se je v četrtek Ljubljančanom oddolžila za nedeljski poraz v ligi ABA, saj je tokrat v Hali Tivoli slavila z 92:76 in vknjižila sedmo zmago v tej sezoni, Olimpija je doživela četrti poraz. Ilirija tudi po obračunu z domžalskim Heliosom ostaja brez zmage.

Za Krko je to tretja zaporedna zmaga in druga v nizu v gosteh, Ljubljančani pa so izgubili drugič zapored in to obakrat doma v Tivoliju. Zanimivo, da bodo Novomeščani tudi naslednjo tekmo v ligi Nova KBM igrali pod Rožnikom, in sicer 26. decembra proti Iliriji. Petrol Olimpija bo 30. decembra gostova na Polzeli.

Krka je bila boljša od Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Petrol Olimpija je v primerjavi z nedeljsko tekmo nastopila brez šestih glavnih igralcev (Jones, Špan, Lazić, Šamanić, Begić, Mesiček), zato je bila pričakovano lahek plen za izkušene in motivirane goste, ki so imeli že ob odmoru deset točk prednosti. Na potrditev dveh točk so morali počakati do začetka zadnje četrtine, ko je semafor v 33. minuti pokazal 79:62.

Pri Krki je imelo pet igralcev dvomestne številke. Najvišji statistični indeks je zbral Dino Cinac (16 točk, 7 skokov, 3 podaje, indeks 22), točko manj je dosegel Miha Škedelj (trojke 2:2, 5 skokov), 14 točk je prispeval Luka Lapornik, 13 Jure Balažič, enajst pa Jure Lalić. Pri strelec tekme je bil Roko Badžim z 22 točkami.

Lestvica

