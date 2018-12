Déjà vu: slovenski reprezentant znova zapušča Olimpijo

Košarkarski klub Petrol Olimpija Ljubljana in branilec Blaž Mesiček sta sporazumno prekinila pogodbo. Mesiček, slovenski reprezentant, se je ljubljanskemu klubu pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19, potem ko je sezono in pol prebil v italijanskem Brindisiju. Kot so zapisali na Twitterju ljubljanskega kluba, je vzrok za prekinitev pogodbe obojestransko nezadovoljstvo, težave naj bi povzročala tudi odločitev Mesička, da kljub nasprotovanju kluba zaigra za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Dres ljubljanskega moštva je Blaž Mesiček že nosil med letoma 2013 in 2016, v sezoni 2014/15 pa je kot posojeni košarkar svoje izkušnje pridobival v škofjeloškem LTH Castingsu. Decembra leta 2016 se je Mesiček iz Ljubljane preselil v Enel Basket Brindisi, avgusta pa se je vrnil v Ljubljano.

Mesiček, ki se je pred začetkom sezone 2018/19 vrnil med Zmaje, je v tej sezoni zaigral na 23 tekmah v državnem prvenstvu, Ligi prvakov in Ligi ABA. #ZmajevoSrce



V ligi ABA je Mesiček v tej sezoni zaigral na devetih tekmah in v povprečju dosegal 10,2 točke, 2,3 skoka in 1,8 podaje na tekmo v 19,9 minute. V ligi prvakov je zaigral na devetih obračunih, v 18,5 minute na tekmo pa dosegal 6,4 točke, 1,7 podaje in 1,1 skoka na tekmo. V državnem prvenstvu je dres ljubljanskega moštva nosil na petih tekmah in v malo več kot 13 minutah na tekmo dosegal 6,6 točke, 3,0 podaje in 0,8 skoka na tekmo.

Pridružil se je Lorbek

Petrol Olimpija je svoje vrste dan pred začetkom 12. kroga lige Aba, ki hkrati prinaša zaključek prestopnega roka za igralce znotraj tega regionalnega tekmovanja, okrepila s starim znancem ljubljanskih košarkarskih parketov. V zmajevo gnezdo se je vrnil Domen Lorbek, so sporočili iz ljubljanskega kluba.