Državni prvaki novo sezono odprli z novo lovoriko

Jurica Golemac in druščina iz Kopra Primorske so v novo sezono vstopili odločno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski državni prvaki, košarkarji Kopra Primorske, so novo sezono odprli z novo lovoriko. V Podčetrtku so superpokal osvojili z zmago s 106:74 nad Hopsi iz Polzele.

Za Koprčane je to peti naslov v nizu, potem ko so prejšnjo sezono prav tako začeli z zmago v superpokalu proti Olimpija in nadaljevali z lovorikami v pokalu Spar, ligi Aba 2 in državnem prvenstvu.

S tem košem Jana Kosija so tigri kot prva ekipa v zgodovini Superpokala Slovenije dosegli vsaj 100 točk! 👏🐯 #dejmotigri pic.twitter.com/RIXFHCjkLo — KK Koper Primorska (@koperprimorska) September 17, 2019

Najboljša strelec pri zmagovalcih je bil Lance Harris s 25 točkami, za Hopse, ki so prvič v zgodovini nastopili v superpokalu kot finalisti pokala Spar, pa je bil sta bila najučinkovitejša Nathaniel Edward Fowler s 16 točkami.

Zmagovalci košarkarskega superpokala: 2019 Podčetrtek: Koper Primorska (Koper Primorska - Hopsi Polzela 106:74) 2018 Ljubljana: Sixt Primorska (Sixt Primorska - Petrol Olimpija 83:71) 2017 Ljubljana: Union Olimpija (Union Olimpija - Krka 94:76) 2016 Podčetrtek: Krka (Helios Suns - Krka 78:81) 2015 Škofja Loka: Tajfun (Tajfun - Krka 72:60) 2014 Šenčur: Krka (Krka - Union Olimpija 68:65) 2013 Portorož: Union Olimpija (Krka - Union Olimpija 60:63) 2012 Grosuplje: Krka (Krka - Union Olimpija 84:81) 2011 Rogaška Slatina: Krka (Krka - Union Olimpija 80:72) 2010 Maribor: Krka (Krka - Union Olimpija 72:61) 2009 Ljubljana: Union Olimpija (Union Olimpija - Elektra Esotech 95:62) 2008 Postojna: Union Olimpija (Union Olimpija - Helios Domžale 67:56) 2007 Polzela: Union Olimpija (Union Olimpija - Helios Domžale 90:71) 2005 Škofja Loka: Union Olimpija (Union Olimpija - Pivovarna Laško 88:79) 2004 Maribor: Union Olimpija (Union Olimpija - Pivovarna Laško 67:61) 2003 Postojna: Union Olimpija (Krka - Union Olimpija 63:81) Naslovi po klubih: 8-krat Union Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017) 5-krat Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016) 2-krat Koper Primorska (2018, 2019) 1-krat Tajfun (2015)

