Dragićev status za zdaj še neznanka

Košarkarji Cedevite Olimpije so danes v Stožicah začeli s pripravami na novo sezono. Ljubljanska zasedba se je v zelo spremenjeni zasedbi podala v trenažno obdobje, športni direktor Vlado Ilievski in trener Simone Pianigiani sta potrdila zadovoljstvo nad delom na poletni tržnici, kljub temu pa pri napovedih pred novim tekmovalnim obdobjem ostajata previdna. Ob tem sta spregovorila tudi o statusu Zorana Dragića, pomlajeni ekipi in delu, ki jih čaka pred začetkom sezone. Med drugim se bo ljubljanska zasedba v pripravljalnem obdobju pomerila tudi s Panathinaikosom.

V senci pričakovanja svetovnega prvenstva so danes priprave na novo sezono začeli tudi v taboru Cedevite Olimpije. Ljubljanska zasedba bo precej spremenjena vstopila v novo obdobje, novi športni direktor Vlado Ilievski in novi trener Simone Pianigiani sta poskrbela za veliko prevetritev v igralskem kadru. "Ekipe ne moremo primerjati z lansko, tudi lanska je bila zelo dobra, a je bilo ogromno težav s poškodbami. Zame so moji igralci vedno najboljši, zadovoljen sem s sestavo," je povedal italijanski strateg, ki je poudaril, da je bila ekipa zgrajena v okvirjih njihovega proračuna. "Imamo košarkarje, ki lahko igrajo na različnih položajih, kar je zelo dobrodošlo," je še dejal Pianigiani.

Simone Pianigiani in Davor Užbinec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Med novinci so med drugim Sean Armand, Amadou Sow, Justin Cobbs, Shawn Jones in Justus Holatz, za ljubljansko zasedbo po novem igral tudi Gregor Glas, vrnila sta se Jaka Blažič in Luka Ščuka, iz lanske sezone pa so ostali Rok Radović, Karlo Matković in Edo Murić, ki bo sicer še nekaj časa okreval po poškodbi. Del ekipe bo tudi Mert Akay, ki je bil del ustroja članske ekipe že v minuli sezoni, ki pa jo je posvetil sanaciji poškodbe in zato ni bil pripravljen na napore tekem in skupnih treningov. Iz Ilirije sta se pridružila še Alexander Šaškov in Damian Kruzynski, ki pa ga bo ljubljanska ekipa poslala na posojo. V ligi NCAA pa bo svoje košarkarsko znanje pilil Saša Ciani, na katerega želijo v ljubljanskem moštvu računati v prihodnosti. Pod vprašajem je še status Zorana Dragića, ki zaenkrat še ostaja član Cedevite Olimpije. "Zoki je še vedno pod pogodbo, naš igralec. Z njim se bomo pogovarjali po svetovnem prvenstvu, zdaj želimo, da ostane fokusiran na delo z reprezentanco, takrat pa bomo vedeli, kaj več" je poudaril Ilievski.

Zoran Dragić je trenutno del reprezentance. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na pripravah tudi Jaka Klobučar

Ob odsotnosti nekaterih reprezentantov ljubljanski zasedbi na treningih pomagajo tudi nekateri člani mladinske ekipe, med znanimi obrazi pa se je v Stožicah v ponedeljek potil tudi izkušeni Jaka Klobučar. "Igralci iz domačega prostora za nas vedno zanimivi. Jaka nam bo zdaj od začetka pomagal, če se izkaže pa bo morda opcija, da nadaljujemo delo tudi z njim. Za zdaj je ekipa formirana dokončno, je pa res, da se lahko med sezono še marsikaj zgodi," je pojasnil Ilievski.

Z ekipo trenira tudi Jaka Klobučar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Novega okolja in dela se je z nasmehom lotil tudi novi trener Pianigiani. "Počutimo se kot prvi dan šole, vse se začenja znova. Vsi smo komaj čakali, da začnemo z delom, po dogovorih in kadrovskih rošadah lahko končno začnemo govoriti na igrišču. Ne bo preprosto, pred nami je težak spored, zaradi svetovnega prvenstva nam manjka tudi nekaj igralcev, a vzdušje v ekipi je na pravem nivoju, čuti se pozitivna energija. Verjamem, da se bo s trdim delom prej kot slej pokazalo tudi na rezultatih. Vsi smo zelo motivirani, vsi pa si želimo dobre igre in dobrih rezultatov. Ekipe ne moremo primerjati z lansko, tudi lanska je bila zelo dobra, a je bilo ogromno težav s poškodbami. Zame so moji igralci vedno najboljši, zadovoljen sem s sestavo. Naš prvi cilj v predsezoni je bil, da smo zgradili ekipo v okvirjih našega proračuna," je še povedal Italijan na klopi slovenskih prvakov.

"O rezultatih in ciljih nočem govoriti. Dali bomo vse od sebe, sezona bo uspešna, ko bom videl, da ekipa dela dobro, da smo naredili vse kar je možno. Veliko pa bo odvisno tudi od tekmecev in sestave njihovih ekip, vemo, da tako v Eurocupu in ligi ABA glavne ekipe operirajo z velikimi proračuni. Bomo videli. Imamo vizijo, ki sega dlje kot samo od te sezone," je previden Italijan.

Proti Panathinaikosu z dobrodelno noto V letošnjem poletju bodo košarkarji Cedevite Olimpije v okviru priprav na novo tekmovalno sezono 2023/24 odigrali pet pripravljalnih tekem. Štiri bodo za javnost zaprte, obračun s slovitim Panathinaikosom, ki bo v četrtek, 7. septembra, ob 17.30 pa si bodo vsi športni navdušenci lahko ogledali v živo v Areni Stožice. Informacije o dogodku in prodaji vstopnic bodo iz ljubljanskega kluba sporočili v prihodnjih dneh, celoten izkupiček prodanih vstopnic pa bo namenjen žrtvam poplav, ki so prizadele celotno Slovenijo v začetku avgusta.

Preberite še: