Dragić: Z Luko moraš vedno imeti visoke cilje, zakaj pa ne?

"To je drugačen turnir, ker se pomeriš z ekipami, s katerimi še nisi igral. Na primer z afriškimi in azijskimi ekipami. Potem pa je vedno vse po starem, tu so ZDA, Avstralija, drugi Evropejci ... Težko tekmovanje, bomo videli. Ne vem, ali grem na svetovno prvenstvo. Bomo videli, kaj bo čez čas," je za Mundo Deportivo dejal kapetan zlate slovenske reprezentance z eurobasketa 2017.

Goran Dragić pravi, da na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji ni bilo takšne kemije, kot je bila leta 2017. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ne vem, vse je bilo drugače"

O ciljih na SP je Dragić dejal, da so z Luko Dončićem v ekipi cilj vedno stopničke: "Z Luko moraš vedno imeti visoke cilje, zakaj pa ne? Vse je odvisno od tega, kdo bo prišel, kdo bo igral, samo to spremeni vse. Na eurobasketu smo bili eni od favoritov in izgubili (v četrtfinalu proti Poljski, op. STA). Je, kar je. Moraš biti psihično močan in poskušati biti pripravljen na naslednjo tekmo."

Kot je dodal Dragić, na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji ni bilo takšne kemije, kot je bila leta 2017. Lani je Poljska v četrtfinalu Sloveniji zadala enega najbolj bolečih porazov v zgodovini. "Ne vem, vse je bilo drugače. Kemija ni bila takšna kot leta 2017, ko smo zmagali. Majhni detajli, odvisno je tudi od drugih dejavnikov ... Sistem tekmovanja je zanimiv, saj prideš čez skupinski del in potem moraš zmagati. Če izgubiš, greš domov."

"Osredotočen moraš biti na vsako tekmo. Če me vprašate, kaj moramo izboljšati, potem moramo igrati najboljšo košarko, ki jo v tistem trenutku lahko. Na zadnjem eurobasketu smo imeli težko skupino in smo dobili skoraj vsako tekmo. In potem nas Poljska izloči na tekmi, ki bi jo na papirju morali dobiti. Je, kar je," je dodal.

"Z mano ravnajo zelo dobro in so me zelo dobro sprejeli." Foto: Reuters

Pri Milwaukeeju so ga lepo sprejeli

Ker včasih nepredvidljiv in muhast trg lige NBA vodi do presenetljivih destinacij, ga je februarja popeljal od skromnih Chicago Bulls do impozantnih Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa. S tem ima Dragić kar naenkrat izjemno priložnost za osvojitev prstana po izgubljenem finalu leta 2020 z Miami Heat proti LA Lakers.

"Čudovito je. Z mano ravnajo zelo dobro in so me zelo dobro sprejeli. Tukaj sem šele dva meseca, a za zdaj mi gre zelo dobro. Ni težko, navsezadnje je to profesionalizem, to je moja služba, profesionalno košarko igram že 21 let. Torej, če znaš igrati, ni težko," je o selitvi sredi sezone povedal Dragić.

Luka Dončić je že končal letošnjo sezono v ligi NBA. Foto: Reuters

Bucks ta čas skupaj z Boston Celtics veljajo za velike favorite za naslov. "Ključno bo, da v končnici ostanemo pri svoji igri. Imamo identiteto, znamo igrati, pa tudi nikogar ne podcenjujemo. Na vsaki tekmi se moramo osredotočiti na trdo igro. Če nam bo to uspelo, bomo zagotovo imeli dovolj kakovosti, da osvojimo prvenstvo," je še dejal, medtem ko o domnevnih težavah Dallasa in Luke Dončića ni želel govoriti.

"Ne vem. Nisem bil vpleten v to, zato ne vem, v čem je bil problem. Trenutno sem v Milwaukeeju, edini, ki ve, za kaj gre, je on," je odvrnil Dragić.

