V ligi za prvaka dvoboj vodilnih

Liga za prvaka, 12. Krog

Podaljšani praznični konec tedna prinaša tudi tekme 12. kroga košarkarske lige za prvaka, v kateri bosta v središču pozornosti tekmi v Domžalah in Kopru.

Foto: Sportida

Vse tekme bodo na sporedu v soboto. Potem ko so košarkarji Olimpije ujeli zmagoviti ritem, jih tokrat čaka gostovanje pri Primorski. Z zmago bi Ljubljančani povečali prednost in si skorajda že zagotovili prvo mesto pred polfinalom. Zanimivo bo tudi v Domžalah, kjer bo gostovala Rogaška. Krka bo pomemben par točk lovila na domači tekmi v Šenčurju. V dvoboju odpisanih pa se bosta udarila Šentjur in Ilirija.

Liga za prvaka, 12. krog

18.00, Sixt Primorska - Petrol Olimpija

19.00, Krka - Šenčur Gorenjska gradbena družba

19.00, Šentjur - Ilirija

20.00, Helios Suns - Rogaška

Lestvica

1. Petrol Olimpija 20 točk

2. Sixt Primorska 19

3. Rogaška 18

4. Krka 17

5. Helios Suns 16

6. Šenčur Gorenjska gradbena družba 16

7. Ilirija 13

8. Šentjur 12