Dončićevih težav še ni konec

"Vsaka tekma je pomembna. Vsako želimo dobiti," je po zmagi nad Minnesoto (139:123) dejal Luka Dončić, ki je odigral zanj podpovprečnih 25 minut in dosegel 20 točk, ujel osem odbitih žog ter vknjižil še sedem asistenc.

Visoko prednost, ki si jo je Dallas priigral v prvih treh četrtinah, je trenerju Ricku Carlislu omogočila, da je slovenskega zvezdnika v zadnjem delu tekme pustil na klopi. "Poškodba gležnja še vedno ni povsem zaceljena. Zato sem izpustil tekmo proti Atlanti. Tudi tokrat sem počival. Nisem še povsem nared. Še vedno zateka," je po tekmi pojasnil 20-letni Ljubljančan in pohvalil soigralce, ki so prevzeli njegov strelski delež. Kar šest jih je namreč poleg njega preseglo mejo vsaj 10 točk – Tim Hardaway (23 točk), Seth Curry (19), Kristaps Porzingis (15), Delon Wright (16), J. J. Barea (12) in Maxi Kleber (11).

"Novinarji me pogosto sprašujejo o tandemu s Porzingisom. A ob tem pozabljate, kako pomembni so za ekipo preostali igralci. Smo dobra ekipa," poudarja Luka.

Američani so kmalu postregli z novim statističnim mejnikom. Na svoji 118. tekmi je namreč postal drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je tako zgodaj presegel mejo vsaj 2.500 točk, tisoč skokov in 750 asistenc. "Hitrejši" je bil le legendarni Oscar Robertson, ki pa je za ta podvig potreboval 93 tekem.

Do konca tedna čakajo Dončića še tri tekme. Že v noči na četrtek teksaški obračun proti SA Spurs, nato veliki slovenski obračun z Goranom Dragićem in Miami Heat, nato pa nedeljski obračun z Minnesoto.