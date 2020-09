Dončićeve olimpijske sanje pod vse večjim vprašajem

Komisar lige NBA Adam Silver je v intervjuju za CNN povedal, da ne pričakuje, da se bo sezona 2020/21 začela že letos. Silver je v torek dejal, da se bo liga po najboljšem scenariju začela januarja, čeprav so pred tem v vodstvu lige NBA želeli z njo začeti že konec decembra. "Datum z začetkom okoli božiča je še vedno idealen, vendar je ta scenarij malo verjeten," je povedal Silver, ki si še vedno želi, da bi leta 2021 pred navijači v arenah NBA igrali standardno sezono 82 tekem.

Silver si hkrati tudi želi, da bi ekipe lahko tekme igrale v domačih dvoranah pred gledalci. "Veliko se moramo še naučiti, tudi v povezavi s hitrim testiranjem na koronavirus," je še povedal eden vodilnih mož lige NBA.

Adam Silver je v intervjuju za CNN dejal, da se bo sezona 2020/21 najverjetneje začela šele januarja 2021. Foto: Getty Images

NBA košarkarji brez olimpijskih iger?

Prestavitev nove sezone lige NBA bo tako močno vplivala tudi na olimpijsko leto in olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto julija v Tokiu. S poznim začetkom sezone bodo košarkarji NBA ostali brez možnosti za udeležbo na olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo na sporedu konec junija, v zraku pa bo tudi njihova udeležba v Tokiu, kar bi pomenilo, da Luka Dončić ne bi mogel priskočiti na pomoč slovenski izbrani vrsti.

"Vpliv olimpijskih iger na sezono 2020/21 še ni jasen, a obstaja možnost, da bo udeležba košarkarjev NBA na OI omejena. Obstaja možnost, da na OI ne bo nastopilo najboljših 15 ameriških košarkarjev, bodo pa zato priložnost dobili drugi košarkarji," je bil jasen Silver. "Seveda se zavedamo, da je prav tako veliko igralcev iz drugih držav, ki bi radi nastopili na olimpijskih igrah. To je nekaj, kar bomo morali rešiti. A to so res edinstvene in nenavadne okoliščine," je še dodal 58-letni Američan, ki ga tako s sodelavci v prihodnjih mesecih čaka še veliko odprtih vprašanj.

Kdo bo zastopal ameriško izbrano vrsto? Foto: Reuters

Končnica sočasno z OI?

Običajno se je sezona v ligi NBA začela konec oktobra, redni del je trajal do sredine aprila, finale pa se je končalo do sredine junija. Če se bo tako začetek nove sezone premaknil na januar in se bo sezona odvila po ustaljenem ritmu, obstaja velika možnost, da se bodo olimpijske igre, ki naj bi se začele 23. julija, odvijale sočasno s končnico lige NBA.

V ligi NBA so tako pred veliko dilemo. "Seveda bodo olimpijske igre imele velik vpliv pri naših odločitvah. A vse skupaj je še zelo nejasno," je bil jasen Silver. Igralci NBA so bili del olimpijskih iger vse od leta 1992 v Barceloni, ko je ZDA v Španiji predstavljal "dream team". Pred tem so ZDA na olimpijskih igrah zastopali košarkarji z univerz.

Preberite še: