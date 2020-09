Denver vrača udarec: izjemni Kanadčan ustavil pohod Lakersov! #video

Tako kot v finalu vzhoda tudi na zahodu lige NBA ni še nič odločnega. Denver Nuggets je ponoči s 114:106 ugnal Los Angeles Lakers in izid v zmagah znižal na 1:2. Junak srečanja je bil z 28 točkami in 12 asistencami kanadski košarkar Jamal Murray, ki je nevtraliziral tudi trojni dvojček LeBrona Jamesa (30 točk, 10 skokov, 11 asistenc).

James in ekipa so bili odločeni priti še do tretje zmage. Tekmo so začeli odlično in hitro povedli z 8:2 in 12:7, nato pa se je Denver prebudil in prevzel vajeti v svoje roke. Lakersi so zadnjič vodili pri izidu 20:18, potem pa vodstva niso več videli. Ekipa Vlatka Čančarja, ki zaradi poškodbe ponovno ni igral, je že prvo četrtino dobila s 29:27 in vodstva vse do konca ni več izpustila iz rok.

Ko je ob koncu tretje četrtine in na začetku zadnje, četrte povedla za 20 točk (97:77), je bilo srečanje odločeno. Lakersom je do konca uspelo le malce omiliti poraz na zmernih 114:106, poraza in znižanja serije pa ne.

Izjemni Murray je dosegel 28 točk:

JAMAL MURRAY MEAN MUG 😤 pic.twitter.com/7YR0vJi87w — ESPN (@espn) September 23, 2020

Prvo ime tekme je bil kanadski košarkar Jamal Murray, ki je v 44 minutah igre dosegel 28 točk in dodal še 12 asistenc. V veliko pomoč sta mu bila tudi Jerami Grant s 26 točkami in srbski Luka Dončić Nikola Jokić, ki je dodal 22 točk in 10 skokov.

Tudi Jokić je bil neustavljiv:

🃏 22 PTS, 10 REB, 5 AST for Joker in G3! 🃏



Game 4: Thursday, 9 PM ET, TNT pic.twitter.com/CWVYsb3b8n — NBA (@NBA) September 23, 2020

Pri poražencih sta bila osamljena LeBron James in Anthony Davis. James je s 30 točkami, 10 skoki in 11 asistencami prišel do novega dvojčka, a vseeno ni mogel ustaviti razpoloženega Denverja. Pri Lakersih sta mejo desetih točk presegla le še Kentavious Caldwell-Pope (12) in Kyle Kuzma (11).

Liga NBA, finale zahodne konference: Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 114:106 /1:2/

Murray 28, 12 as., Grant 26, Jokić 22, 10 sk.; James 30, 10 sk., 11 as., Davis 27 // – izid v zmagah, igrajo na štiri

Preberite še: