Dončić po sklepnem dejanju navdušil s plemenitim dejanjem #video

Slovenski košarkarji so z zmago nad Italijo (89:85) in sedmim mestom sklenili letošnje svetovno prvenstvo. Slovenci so prvenstvo končali s petimi zmagami in tremi porazi. Po koncu niso skrivali, da so si želeli še več, a ob vseh težavah tudi izenačitev najboljšega izkupička na svetovnih prvenstvih do zdaj ni slab izplen.

Slovenska reprezentanca je danes sklenila nastope na svetovnem prvenstvu. Po treh zaporednih porazih so slovenski košarkarji prvenstvo končali z zmago in osvojenim sedmim mestom, s tem pa so izenačili tudi najboljši izid na svetovnih prvenstvih do zdaj, saj so v svojem četrtem nastopu na velikem odru po letu 2014 še drugič osvojili sedmo mesto.

Čeprav je bila tudi zadnja tekma z Italijo, pri kateri se je od reprezentančnega dresa poslovil izkušeni Luigi Datome, le prestižnega pomena, pa sta obe reprezentanci želeli veliko tekmovanje skleniti z zmago. Zasedba Aleksandra Sekulića je vodila tudi že s 15 točkami naskoka, na koncu pa je nekoliko popustila, a po napeti končnici odnesla celo kožo. Slovenci sicer vse od tekme z Litvo v Manili niso trenirali, saj je strokovni štab ocenil, da košarkarji potrebujejo nekaj več regeneracije pred bitko za sedmim mestom. Zaradi težav z manjšima poškodbama pa sta zadnje srečanje izpustila Jaka Blažič in Klemen Prepelič.

Italijanski reprezentanci je s tekmo proti Sloveniji v slovo pomahal Luigi Datome. Foto: FIBA

Kljub temu da so si prvenstvo želeli končati še višje, pa je večina slovenskih akterjev po koncu ravnodušno priznala, da je to trenutno realni domet te izbrane vrste. "Res je bilo dolgo poletje. Že pred tekmo smo se dogovorili, da bomo dali vse od sebe, da nismo brez razloga med osmimi najboljšimi reprezentancami na svetu, s to zmago pa smo to tudi dokazali. Ponosen sem na fante in na vse, kar smo pokazali," je po koncu tekme dejal Gregor Hrovat.

Dončić osrečil mlado družino Luka Dončić je tudi po tekmi z Italijo poskrbel za plemenito dejanje, saj je trofejo za najboljšega igralca tekme podelil v prav posebne roke. Namreč vse tri tekme slovenske reprezentance v Manili je med drugim spremljala družina z dojenčkom in plakatom, na katerem je pisalo, da je malček dobil ime po Luki Dončiću. Slovenski kapetan je prvenstvo končal s povprečjem 27 točk, 7,1 skoka in 6,1 asistence na tekmo. Na svojem prvem svetovnem prvenstvu mu je pripadla vloga najboljšega strelca, kar o zdaj v zgodovini ni uspelo še nobenemu slovenskemu košarkarju. Prvenstvo je končal pri skupno 216 točkah oziroma 51 točkah več od Kanadčana Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki bo moral tako na nedeljski tekmi za tretje mesto prikazati življenjsko predstavo, da bi prehitel Slovenca. Ob tem ima tudi Dončić tudi najvišje povprečje, visoko pa je tudi na lestvici po številu ukradenih žog, kjer je z 2,5 ukradene žoge na tretjem mestu, na tretjem mestu pa je tudi po statističnem indeksu. Foto: FIBA View this post on Instagram A post shared by FIBA Basketball World Cup (@fibawc)

Bine Prepelič prvič na velikem odru

Pozitivno oceno si je za prikazano na tem prvenstvu prislužil mladi Bine Prepelič, ki je ob poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja stopil v zelo velike čevlje. "To prvenstvo smo končali na želeni način, z zmago, moramo biti ponosni na to, kar smo dosegli, sedmo mesto na svetovnem prvenstvu ni slab dosežek. Mislim, da smo na tej tekmi pokazali pravi obraz, borili smo se do konca in izvlekli to zmago. Priboril sem si mesto v izbrani vrsti, na prvenstvo sem šel z upanjem, da se dokažem, brez nekega strahu. Čeprav sem imel manj izkušenj, na koncu nisem čutil nobene razlike," je po koncu dejal Bine, ki se je v tem času ogromno naučil tudi od kapetana Luke Dončića.

Bine Prepelič o Luki Dončiću:

"Od Luke sem se ogromno naučil, veliko mi je pomagal in svetoval. Treba je le slediti izkušenim igralcem in oni te bodo peljali po pravi poti. Upam, da bom zdaj uspel narediti kakšen preskok v karieri, zdaj me čaka klubska sezona, takoj ko se vrnemo domov, se vračam v klub, tako da se bo treba dokazovati, mislim pa, da je bila to dobra stopnička za odskok naprej na višji nivo," je prepričan Prepelič.

Uvrstitve Slovenije na svetovnih prvenstvih: Leto 2006: 12. mesto

Leto 2010: 8. mesto

Leto 2014: 7. mesto

Leto 2023: 7. mesto

Nikolić z največjo vlogo do zdaj

O vlogi Dončića je po koncu spregovoril tudi Aleksej Nikolić, ki je na zadnji tekmi dosegel sedem točk. "Luka raste in je vsako leto boljši, tudi za naslednjič, ko se vidimo, tako pričakujem isto stvar. Postaja vse boljši vodja, sprejel je to vlogo," je dejal Nikolić, ki je na tem prvenstvu imel največjo vlogo na velikih tekmovanjih do zdaj.

"Lahko sem zadovoljen, dobil sem več priložnosti in mislim, da sem jo kar dobro izkoristil, sem si pa želel še nekaj več, sploh kar se tiče končnega timskega rezultata. Ponosen sem na eno stvar, in sicer da smo se s fanti v trenutkih, ko nismo izgledali najboljše na parketu, znali dvigniti in igrati košarko, ki je bila zelo gledljiva. Pomembno je, kako na težave reagiraš, in mi smo reagirali na pravi način in tudi to sedmo mesto je plod tega. Kar največ šteje, sta odnos in pristop. Kar pa se tiče prihodnosti, si želim le to, da ostanemo zdravi," je še dejal slovenski organizator igre.

Mike Tobey je spregovoril tudi o svoji prihodnosti. Foto: FIBA

Kakšna bo prihodnost Mika Tobeyja?

Pred predstavnike sedme sile v Manili pa je na koncu stopil tudi Mike Tobey. "Po tekmi s Kanado smo bili res razočarani in res se je bilo težko pobrati. Na to poletje lahko gledamo kot na uspešno, sploh glede na to, kar se nam je dogajalo s poškodbami, saj smo ostali brez Čančarja in Murića. Sem smo prišli brez velikih pričakovanj, na koncu pa smo dosegli uvrstitev v top 8. Mislim, da bi tekmo s Kanado lahko tudi dobili, nismo bili brez možnosti. Čeprav smo si želeli višje, uvrstitev med najboljših osem ni slab rezultat," je ocenil Tobey, ki je spregovoril tudi o svoji prihodnosti v slovenski reprezentanci. "Iz tega nočem delati drame, ker sem že rekel, da ne vem, a to sem rekel, ker res ne vem, kaj se bo zgodilo čez eno leto. Nočem reči ja ali ne, ker se lahko zgodi karkoli. Glavno je, da v igranju za Slovenijo res uživam, sem pridem prostovoljno. V igri s temi fanti res uživam, hkrati pa lahko igram na največjih tekmovanjih na svetu. Če ne bi hotel biti tu, ne bi bil. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost," je še dejal Američan s slovenskim potnim listom.

Kaj je po koncu povedal Zoran Dragić:

