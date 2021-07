Dončić opozarja: Čaka nas težka tekma

Slovenski košarkarji so v sredo obkljukali prvega tekmeca v boju za tako želene olimpijske igre. Slovenci so na prvi tekmi s kar 118:68 odpravili Angolo, danes pa se bodo na drugi tekmi prvega dela pomerili še s Poljsko. Ekipi sta do danes odigrali že trinajst medsebojnih tekem, Slovenci pa so bili prekratki le na eni. Nazadnje sta se reprezentanci srečali na, za Slovenijo zlatem evropskem prvenstvu leta 2017, ko je bila na uvodni tekmi prvenstva slovenska izbrana vrsta boljša z 90:81.

Zoran Dragić je bil na tekmi z Angolo s 16 točkami najboljši strelec slovenske izbrane vrste. Foto: Vid Ponikvar

Slovenci so včeraj navdušili s sproščeno in izjemno moštveno predstavo. Vseh enajst košarkarjev, ki je stopilo na parket, se je vpisalo med strelce, kar osem jih je tekmo končalo v dvomestnih številkah. Nekaj skrbi povzročajo le bolečine v vratu pri Klemnu Prepeliču, ki je zato tudi izpustil obračun z Angolo, danes pa bo najverjetneje že nared za drugi obračun slovenske izbrane vrste, ki bo po začetnem ogrevanju morala prikazati resno in odločno predstavo skozi vseh 40 minut obračuna.

Potrebna bo hitra regeneracija

Triintridesetletni A.J. Slaughter je v preteklosti med drugim igral tudi za Panathinaikos, Banvit in Asvel. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Največjo nevarnost v poljski izbrani vrsti predstavljata košarkar Gran Canarie A.J. Slaughter in član Zenita iz Saint Petersburga Mateusz Ponitka, ki sta bila na srečanju z Angolo tudi najboljša strelca v poljski izbrani vrsti. "Proti Poljski nas čaka zelo težka tekma. Poljske se spomnim iz evropskega prvenstva 2017, kjer smo se zelo namučili za zmago. Imajo dobro ekipo, moramo se dobro pripraviti in odigrati tako kot znamo," je pred tekmo dejal Luka Dončić.

Slovenci bodo tako manj kot 24 ur po zmagi nad Angolo odigrali svojo drugo tekmo. "Hitro se bo treba regenerirati in pripraviti na tekmo s Poljsko, ki zagotovo ne bo niti približek obračunu z Angolo. Dobro smo jih preučili, zdaj pa moramo na to pripraviti še igralce. Spremljal sem jih na tekmah z Brazilijo in proti Angoli. Pričakujemo srečanje proti dobri ekipi, okostje ekipe je že nekaj časa enako z istim trenerjem. Imajo dober met z razdalje, dobri pa so tudi v igri pod košema. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da pripravimo igralce, da odigrajo še eno dobro tekmo," je recept za uspeh razkril slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenski košarkarji bi se v primeru dveh zmag v sobotni polfinale podali kot zmagovalci skupine B. Tam bi se nato pomerili z drugouvrščeno ekipo skupine A, kjer bo drugo mesto najverjetneje pripadlo reprezentanci Venezuele, ki je zabeležila zmago proti Južni Koreji in poraz proti Litovcem.

