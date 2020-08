Dončić: Kdo je glasoval? Dajte me s seznama.

V noči na nedeljo je v košarkarskem svetu odmevala predstava Luke Dončića, ta je znova pokazal razkošen potencial in popeljal Dallas Mavericks do velike zmage nad vodilno ekipo lige NBA Milwaukee Bucks. Trener Rick Carlisle je bil navdušen nad njegovimi potezami in zrelostjo, vse skupaj pa je ovekovečil z novimi rekordi. Zato pa je Dončića presenetila novica, da so ga uvrstili med kandidate, ki konkurirajo za igralca leta, ki je od prejšnje sezone najbolj napredoval.

Če na hitro povzamemo učinek Luke Dončića ob zmagi Dallas Mavericks po podaljšku proti Milwaukee Bucks (136:132), bi si sledilo nekako tako: s 36 točkami, 19 asistencami – postavil je osebni rekord – in 14 skoki je zrežiral 17. trojni dvojček v sezoni. Ob prebiranju statistike je postalo jasno, da je v tej sezoni nesporen kralj v tem segmentu. Niti prvi zvezdnik lige LeBron James ga ne more več ujeti.

Vrhunci igre Luka Dončića

"Plačal bi, da bi ga hodil gledat"

Trener Dallasa Rick Carlisle je ploskal ob Dončićevi potezi. Foto: Reuters Z 21 leti je postal najmlajši v zgodovini lige NBA, ki je imel v eni sezoni največ trojnih dvojčkov – v treh košarkarskih prvinah je imel dvomestno številko. Prejšnji rekord Magica Johnsona iz leta 1981 je tako padel.

A je treba Lukovo zgodbo gledati širše. Pomembna podatka sta, da je izgubil le dve žogi, v ključnih trenutkih pa prevzel odgovornost na svoja pleča. Povrhu vsega je ohranil mladostniško igrivost, potem ko je z levo roko med nogama podal žogo Maxiju Kleberju, da je zabil žogo v koš, Dallas pa je v podaljšku pobegnil na varnih pet točk naskoka. Za konec je nato še s samostojno akcijo zapečatil usodo najboljše ekipe rednega dela lige NBA.

Nad njegovo igro ter zlasti zrelostjo, ki jo kaže pri tej starosti, je bil navdušen glavni trener Rick Carlisle: "Plačal bi, da bi ga hodil gledat. Tega ne rečem za mnogo košarkarjev, ampak on je res poseben. Luka ni le izjemen košarkar, ampak tudi izjemen performer."

Dončić: Ne vem, zakaj sem to storil

In navijačem je dal razlog za navdušenje. S številnimi potezami je večkrat osmešil obrambo Milwaukeeja, ki ima predznak najboljše v ligi NBA. Ob akciji, ko je zaposlil Klebra, je Carlisle dejal: "Ploskal sem. Mislim, da je bila poteza fenomenalna. Znak, da je izjemen košarkar, je ravno ta sposobnost, da proti ekipi, kot je Milwaukee, narediš nekaj takšnega. Zlasti, ker zelo dobro zapirajo raketo. Ta poteza je bila vrhunska."

LUKA IS DOING THIS IN THE CLUTCH 🤯 pic.twitter.com/uA5rCpjvKP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 9, 2020

Ko so ameriški novinarji povprašali Luko o asistenci, je skromno dejal: "Ne vem, zakaj sem to storil. Enostavno sem le naredil. O tem prej nisem razmišljal."

Zato pa se je o njegovem pregledu nad igro izdatneje razgovoril Carlisle: "Ve, kje so njegovi soigralci. Ne le v napadu, tudi v obrambi. Igral sem z Larryjem Birdom. Vse je lahko videl. Privilegij sem imel trenirati Jasona Kidda. Tudi on je lahko videl vse. Luka je fenomenalen in postaja boljši iz ure v uro, dneva v dan. V ključnih trenutkih je ostal miren. Ko je bilo ekipi težko, je vlekel voz. S sodniki je imel kratke pogovore. Pokazal je, da je vodja. V takšni meri, kot so njegove številke."

Luka presenečen, da so ga uvrstili na seznam

Slovenski čudežni deček navdušuje vse v svetu košarke. Tudi osrednjega kandidata za naziv MVP (najkoristnejši košarkar) Giannisa Antetokounmpoja, ki je moral v tej sezoni dvakrat priznati premoč Dallasu: "Dončić je eden od najbolj nadarjenih košarkarjev, proti katerim sem kdaj igral. Vso ekipo naredi boljšo in še se bo izboljšal."

Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta nevaren tandem za tekmečevo obrambo. Slovenski košarkar se je tokrat zaustavil pri 36, Latvijec pa pri 26 točkah. Foto: Getty Images

V igri za lovoriko MVP pa ne najdemo imena Luka Dončić. Tekmeca Grku sta ostala le še LeBron James in James Harden, vendar je videti, da bo Antetokunmpo še drugič zapored kralj rednega dela sezone.

Luka to me on MIP voting: “Who votes in this?”



Me: “Well, 100 of us, including me.”@luka7doncic: “Take me off the list and put @Devonte4Graham on there. I don’t deserve to be on there.” — Brad Townsend (@townbrad) August 9, 2020

Zato pa so novinarji slovenskega košarkarja uvrstili med tri kandidate, ki konkurirajo za igralca leta, ki je od prejšnje sezone najbolj napredoval. Ob njem sta še Bam Adebayo iz Miamija in Brandon Ingram iz New Orleansa. Nominacija je košarkarja s številko 77 na hrbtu presenetila. "Kdo je glasoval," je vprašal novinarja Dallas Morning News Brada Townsenda. Ko mu je ta odgovoril, da 100 novinarjev, ki pokrivajo ligo NBA, vključno z njim, mu je Luka odvrnil: "Daj me s seznama in postavi nanj Devonteja Grahama (Charlotte Hornets, op. a.). Ne zaslužim si biti na njem."

Dallas prihodnja tekma čaka v ponedeljek zvečer po slovenskem času, ko bo igral proti Utahu, Miami Gorana Dragića, slovenski igralec je zaradi gležnja izpustil drugo tekmo zapored, pa se bo v noči na torek meril z Indiano.