Dekliška reprezentanca med 16 najboljših na svetu

SVETOVNO PRVENSTVO DO 17 LET

Dekliška reprezentanca Slovenije do 17 let je na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu zabeležila drugo zmago v skupini. Z visokih 73:45 je ugnala Argentino in se v izločilne boje podaja z drugega mesta v skupini.

S pravim podvigom se je izkazala Lea Bartelme, ki je zablestela s trojnim dvojčkom. Enajstim točkam je dodala prav toliko skokov in podaj. Na parket v osmini finala že v sredo.

Slovenke so v skupinskem delu svetovnega prvenstva zbrale dve zmagi in poraz. V osmini finala se bodo pomerile s tretjeuvrščeno reprezentanco skupine A. To bo poražena ekipa dvoboja med Belgijo in Japonsko. Tekme osmine finala so na sporedu že v sredo.