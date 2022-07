Slovenski košarkarji do 17 let sedmi na svetu

SVETOVNO PRVENSTVO DO 17 LET

Fantovska košarkarska reprezentanca Slovenije do 17 let je na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu osvojila odlično sedmo mesto. Zadnji dan prvenstva je s 77:74 ugnala poljsko izbrano vrsto.

Krstni nastop na prvenstvu so fantje kronali z zmago nad Poljsko, končno sedmo mesto je zanje zelo dober rezultat. Sicer je bila tekma s Poljaki izjemno napeta skozi celotno srečanje, a zadnjo besedo so imeli Slovenci. Od Slovencev najbolj izkazal Jan Vide z 22 točkami, 13 jih je dodal Nejc Dizdarević.

Fantje so na prvenstvu prikazali odlične igre in zasluženo osvojili sedmo mesto. V skupinskem delu so premagali Mali in Libanon ter izgubili z ZDA. V osmini finala so izločili Argentino, nato pa morali priznati premoč Franciji in Avstraliji.

Prvi poraz na svetovnem prvenstvu do 17 let pa je doživela slovenska ženska reprezentanca. V drugem krogu jih je s 56:93 porazila Francija. Slovenke imajo po dveh odigranih tekmah poraz in zmago ter se bodo v torek ob 12.30 uri pomerile še z Argentino. Izločilni boji so na sporedu od srede naprej.