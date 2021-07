Damjanović ostaja v Novem mestu

Slovenski košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta bo tudi v prihodnji sezoni igral po napotkih trenerja Daliborja Damjanovića. Kot so sporočili iz kluba, so s 43-letnim strategom podaljšali pogodbo.

"V veliko čast mi je, da ostajam v Novem mestu. Upravi kluba bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje. Sestavljamo ekipo za tekmovanje v ligi Aba in domačem prvenstvu ter pokalu, kjer so seveda cilji vsako leto visoki. Vem, da me čaka zelo odgovorno in zahtevno delo. Verjamem, da bomo uspešni," je povedal Damjanović. Od lanske jeseni je prvi pomočnik v članski reprezentanci, ki se je uvrstila na olimpijske igre v Tokiu.

V prejšnji sezoni je Krka osvojila pokal Spar, igrala v finalu državnega prvenstva in si zagotovila nastope v ligi Aba.