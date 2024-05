Dereck Lively II je med nedeljsko tretjo tekmo konferenčnega finala proti Minnesoti Timberwolves ob boju za žogo z glavo trčil v koleno Karla-Anthonyja Townsa nato za nekaj trenutkov obležal na parketu, zatem pa ob pomoči soigralcev omotičen odšel proti garderobi. Uspešno je sicer prestal protokol, ki ga v NBA izvedejo ob morebitnem pretresu možganov, a se zaradi bolečin v vratu ni več vrnil na parket. "Derecku sem med polčasom dejal, da bomo igrali tudi zanj, videti je bil precej pretresen, res upam, da bo v redu," je po koncu nedeljske tekme dejal Luka Dončić.

Kot so kasneje sporočili iz Dallasa, je Lively utrpel zvin vratu. Čeprav je bilo še nekaj upanja, da bi 20-letni novinec, ki se je izkazal kot odličen doprinos igri Dallas, nastopil na četrti tekmi finala zahodne konference, pa so ga zatem pri Mavsih morali prečrtati. Na ponedeljkovem treningu ni sodeloval, niti ni znano, kdaj bi se Američan lahko vrnil na parket.

Če se bodo Mavericks zavihteli v veliki finale, bodo imeli pred začetkom finalne serije z Bostonom na voljo nekaj dni počitka, kar bi bil v primeru Livelyja zagotovo več kot dobrodošlo. "Dereck je izjemen košarkar, ogromno nam je pomagal, a moramo verjeti in igrati z mentaliteto, da lahko preostali pokrijemo njegov manko. Če nam ne bo mogel pomagati na naslednjih tekmah, bo to zagotovo udarec za nas, a moramo preostali opraviti svojo nalogo," je po zadnji tekmi še dejal Dončić, Dallas pa bo zdaj zagotovo več minut namenil rezervnemu centru Dwightu Powllu, ki je igral že na zadnji tekmi, veliko več odgovornosti pa bo imel tudi Daniel Gafford.

Dereck Lively is not working out with the Mavs’ bigs, but the sight of Maxi Kleber doing increased court work is a positive. pic.twitter.com/QcxXnexutF