Cinkarna Celje prepričljivo do šestnajstega pokalnega naslova

Košarkarice Cinkarne Celje so šestnajstič oziroma četrtič zaporedoma postale zmagovalke pokala Slovenije. V finalu zaključnega turnirja v Mariboru so premagale Triglav z 81:71 (25:17, 46:38, 66:51).

V finalu pokala sta se po pričakovanjih srečali že nekaj časa najboljši ekipi v Sloveniji; Cinkarna Celje je v polfinalu premagala Grosuplje, Triglav pa gostiteljice zaključnega turnirja v mariborski dvorani Lukna VBO Maribor.

V državnem prvenstvu sta si Cinkarna Celje in Triglav izmenjali zmagi, v finalu pokala pa so celjske košarkarice dokazale svojo kakovost in zasluženo prišle do naslova.

Celjanke so po izenačenem uvodu v tekmo naredile delni izid 17:4 in si že po uvodni četrtini priigrale prednost, ki je do konca tekme niso izpustile iz rok.

Cinkarna je najvišjo prednost na tekmi dosegla pri 34:19, s prav takšno razliko pa je krenila v zadnjo četrtino. V zadnjih minutah so Kranjčanke, ki ostajajo pri dveh pokalnih naslovih (2014, 2018), znižale zaostanek, za kaj več pa jim je zmanjkalo natančnosti pri odprtih metih za tri točke.

Igralke Cinkarne Celja so bile na koncu malenkost bolj zbrane v skoku, predvsem v napadu, prav tako pa so iz igre metale z boljšim odstotkom kot Triglavanke (44%-38%).

K slavju Celjank je največ točk prispevala najkoristnejša igralka zaključnega turnirja Isabela Macedo, in sicer 22. Sledila ji je Ana Nuša Anžič s 13 doseženimi točkami. Pri ekipi Triglava je bila najboljša strelka Manca Vrečer, ki je dosegla 17 točk, Zala Pavlič jih je prispevala 13.

"Imamo mlada dekleta, ki so danes prevzela odgovornost in odigrala fenomenalno"

"Rad bi čestital najprej igralkam, potem strokovnemu štabu in vsem delavcem v klubu in našim navijačem. Mislim, da smo zasluženo zmagali, danes smo bili boljši nasprotnik. Kljub velikim problemom, ki smo jih imeli v zadnjem času, smo se konsolidirali in res sem ponosen na vse skupaj. Videli ste, da imamo mlada dekleta, ki so danes prevzela odgovornost in odigrala fenomenalno tekmo. Naša agresivna obramba in veliko število lahkih košev so na koncu odločili zmagovalca. Čestitke tudi ekipi Triglava, ki igra res dobro v tej sezoni, tako da nas čaka tudi še zanimivo državno prvenstvo," je po zmagi povedal strateg Cinkarne Celje Damir Grgić.

"Moram pohvaliti dekleta za borbenost. Čez teden je četverica njih obležala, danes se jim je pridružila peta z vročino na tekmi. Poznalo se nam je, da nismo maksimalno pripravljeni, ampak vseeno mislim, da smo odigrali dobro in borbeno tekmo. V nekaterih taktičnih stvareh smo bili preveč površni, ampak na koncu mislim, da smo lahko zadovoljni. Danes so odločale malenkosti, predvsem pa smo izgubili preveliko število žog, da bi lahko resno ogrozili nasprotnika. Čestitke tekmecu za zmago, prav tako pa čestitam mojim dekletom za borbenost, kljub vsem težavam, ki jih imamo," je dodal trener Triglava Gašper Sluga.