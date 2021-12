Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo ob 20. uri gostovali pri Venezii, kjer bodo poskušali končati niz štirih porazov. Da so pred obračunom z italijanskimi sosedi na lestvici – obe moštvi imata na računu dve zmagi in štiri poraze – dobro razpoloženi, so dokazali pred srečanjem.