Iz Slovenije po svež zrak v Italijo

Ko so pri Cedeviti Olimpiji padli v krizno obdobje, so se odločili za nekaj kadrovskih menjav. Vrste ljubljanskega kluba so zapustili Marcus Keene, Žiga Dimec, Luka Rupnik in Jackie Carmichael. Prišla sta dva nova obraza, ki sta vnesla svežino in dodatno kakovost. Na centrskem položaju je vrste okrepil Alen Omić, na mesto organizatorja igre pa so postavili Yogija Ferrella, ki se je na prvih tekmah izkazal.

Ob debiju pretekli konec tedna v EuroCupu proti favoriziranemu Virtusu iz Bologne se je lahko pohvalil s 24 točkami in kar enajstimi asistencami. Na tej tekmi je bil opazen napredek v igri Cedevite Olimpije, pa čeprav je tekmo na koncu izgubila (101:104). Pred tem je namreč igrala pod kritiko in prišla v rezultatsko krizo. Dvig forme smo lahko videli še v soboto na vročem gostovanju v okviru lige ABA pri Partizanu. Ljubljančani so na koncu prišli do pomembne zmage in se oddolžili za spodrsljaj proti Zadru na domačem terenu.

Najboljši posamezniki pri ekipi Umana Reyer Venezia v EuroCupu Mitchell Watt 12 točk, 5,2 sk. Austin Daye 10,8, 4,4 sk. Stefano Tonut 8,5 točke, 3,3 sk., 2,8 as.

Težko popotovanje iz Beograda jih ni vrglo iz tira

Nekaj nevšečnosti so imeli košarkarji Olimpije po koncu tekme, ko so hoteli odpotovati proti Sloveniji. Srbsko glavno mesto je namreč zajel snežni metež, zato so na letališču Nikole Tesle preživeli kar devet ur, od tega skoraj šest v letalu. Po več neuspelih poskusih vzleta je bil jutranji let dokončno odpovedan v popoldanskih urah, Ljubljančani pa so se domov odpravili z avtobusom in v slovensko prestolnico prispeli v nedeljskih poznih večernih urah.

Alen Omić se je hitro vklopil v sistem Cedevite Olimpije. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Posledično so imeli manj počitka, a k sreči pot do naslednjega prizorišča ni bila dolga. Danes je namreč čas za novo evropsko zgodbo v Benetkah. Po uvodnih zmagah je moštvo Jurice Golemca štirikrat zapored izgubilo in bo danes skušalo priti na zmagovito pot in do svežega zraka tudi v tem tekmovanju. A bo nasprotna ekipa predstavljala težko oviro. Umana Reyer Venezia ima tako kot slovenski predstavnik po šestih krogih dve zmagi na svojem računu, zato bo ta dvoboj z vidika napredovanja v drugi del zelo pomemben.

Zavedajo se kakovosti Olimpije

"Cedevita Olimpija je odlična ekipa, ki se je okrepila z dvema izjemnima igralcema Ferrellom in Omićem. V svojih vrstah ima tudi našega nekdanjega košarkarja Melvina Ejima. Ekipa je dobro vodena in organizirana. Težka fizična tekma bo, naša naloga pa bo, da omejimo talent, ki ga ekipa premore," poudarja trener kluba iz Benetk Walter De Raffaele.

Jurica Golemac je s svojimi pomočniki sestavil taktiko, za katero upa, da bo uspešna proti italijanskemu moštvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Italijanski državni prvak v sezoni 2018/19, za katerega je igral tudi Gašper Vidmar, bo dočakal obračun s Cedevito Olimpijo s slabo popotnico, saj je v domačem prvenstvu izgubil proti Sassariju s 70:78. Po enajstih krogih se zdaj nahaja na osmem mestu, kar je natanko na sredini italijanskega prvenstva.

"Umana Reyer je zagotovo ena od najbolj kakovostnih ekip v naši skupini. Moštvo je sestavljeno iz izkušenih igralcev, vodi jih odličen trener, skupaj pa igrajo že vrsto let. Med drugim je Reyer pred nekaj leti osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka. Naša naloga je, da napredujemo, hkrati moramo biti boljši in čim dlje skušati zadržati intenziteto igre – tako v napadu kot v obrambi. Obenem moramo igrati pametno, saj je to način, da se lahko zoperstaviš izkušenim ekipam," je pred tekmo povedal Golemac.