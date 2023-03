"Za nas vse je bil to šok, a obenem se vsi zavedamo, da je to naš posel. S posamezniki sem opravil tudi nekaj individualnih pogovorov," je po zmagi Cedevite Olimpije na domači tekmi lige ABA proti Ciboni (91:85) pred predstavniki sedme sile dejal (začasni) strateg ljubljanske ekipe Miro Alilović, ki je po odhodu Jurice Golemca na debiju pred domačimi gledalci prišel do prigarane zmage.

Miro Alilović nikakor ni neznanka na klopi Cedevite Olimpije. Dozdajšnji pomočnik Jurice Golemca je v preteklosti že dvakrat vskočil kot "dežurni gasilec" po odhodih glavnih trenerjev v zasedbi ljubljanskega moštva. Odločno je v do zdaj že poznano vlogo vskočil tudi tokrat, v drugem poskusu pa je kot (začasni) glavni trener ekipo Cedevite Olimpije popeljal do zmage, potem ko je v soboto v Hali Tivoli po hudem boju z 91:85 padel hrvaški prvak Cibona. To je bila za 46-letnega stratega po porazu v Ulmu v sredo prva domača preizkušnja v vlogi glavnega trenerja v tej sezoni, ob kateri je lahko po koncu narisal kljukico za pomembno zmago.

Zoran Dragić je v soboto dosegel 19 točk. Foto: Vid Ponikvar

"Zavedali smo se pomembnosti tekme v ligi ABA, obenem pa tudi kako pomembna bo ta tekma s psihološkega vidika. Vedeli smo, da bo to vse prej kot lahka naloga, v prvi četrtini je bilo prisotne ogromno nervoze, kar se je tudi poznalo na neodločnosti in nesigurnosti. A v pravih trenutkih smo znali predvsem z obrambo, ukradenimi žogi ter dobrim skokom prevesiti stvari v našo korist. Ne vem, kdaj smo dali nazadnje 26 točk iz izgubljenih žog nasprotnika in 19 točk iz protinapadov, predvsem pa bi tu izpostavil še 21 naših asistenc. To mi daje tudi upanje, da gremo počasi korak po koraku v pravo smer," je prepričan Alilović.

Amar Alibegović naj bi bil po nekaterih ocenah odsoten tri do štiri tedne. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji trener Slovana je med drugim po srečanju s Cibono poudaril težavo s pomankanjem igralcev na poziciji krilnega centra, saj sta bila zaradi težav s poškodbami odsotna tako Amar Alibegović kot Edo Murić, ki sicer večkrat vskoči na položaj štirice. Kljub temu so težave s poškodbami praktično edina stalnica ljubljanske zasedbe v tej sezoni, ki je sicer zdaj s 15 zmagami in šestimi porazi na četrtem mestu regionalne lige in uspešno krmari proti dokaj ugodnemu izhodišču pred začetkom končnice, kamor bo Cedevita Olimpija po (pre)hitro končani evropski sezoni usmerila vse moči.

"Časa za neke spremembe še ni bilo. Opravili smo dva treninga, vse kar sem lahko dal poudarek, sta bili dve podrobnosti v napadu in dve v obrambi. Več je bilo govora o tem, da se igralcem vrne samozavest, da začnejo igrati bolj kot ekipa, ker je bil tudi do zdaj to naš največji problem. Nastopiti moramo kot ekipa, eden drugemu moramo kriti hrbet ter verjeti eden v drugega. Tukaj se vse začne. Predvsem pa moramo ogromno narediti tudi na naši disciplini, a mislim, da bo tudi za to kmalu prišlo nekaj več časa," je prepričan Alilović, ki je ob tem spregovoril tudi o slovesu Golemca, ki je v začetku tega tedna po januarju 2020 zapustil trenerski stolček kluba slovenskih prvakov.

Jurica Golemac se je po dobrih treh letih v tem tednu poslovil od Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Za nas vse je bil to šok, a obenem se vsi zavedamo, da je to naš posel. Med sezono te nekako potegne ritem treningov in tekem, v tem trenutku pa smo tako strokovni štab kot igralci osredotočeni na zdajšnje dogajanje, torej tekmo, in to da potem popravljamo naše napake na treningih. To je bistvo vsega, če želimo iti naprej. S posamezniki sem opravil tudi nekaj individualnih pogovorov. A hkrati se ne želim preveč pogovarjati, opravili smo kratek razgovor, a je zdaj tudi na njih, da opravijo svoje delo. Če se preveč pogovarjaš, tudi ni dobro," je še dejal Alilović, ki ga zdaj z Zmaji naslednja preizkušnja čaka v torek, ko bodo slovenski prvaki v že odpisanem Eurocupu gostovali pri italijanskemu pokalnemu zmagovalcu Brescii, kjer službuje tudi slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

