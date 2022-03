Če bi bil Čančar že zdrav, bi igral proti najboljši ekipi sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denver in Phoenix igrata tretjič v sezoni.

Najboljša ekipa sezone lige NBA Phoenix Suns za 60. zmago gostuje v Salt Lake Cityju. A Denver Nuggets ne bodo lahek zalogaj. So šesti v zahodni konferenci in imajo 16 zmag manj.

Phoenix in Denver se merita že tretjič v tej sezoni, nazadnje so 22. novembra Suns zmagali s 126:97. Cameron Johnson je takrat dal 22 točk, trenutno pa zaradi poškodbe ne igra. Pri Sunsih manjka tudi izkušeni organizator igre Chris Paul.

Glavni nevarnostni Phoenixa sta sicer Devin Booker (26 točk na tekmo) in Deandre Ayton (21,7 točke in 11,2 skoka na zadnjih desetih tekmah). Pri Denverju seveda izstopa Nikola Jokić (26,2 točke, 13,6 skoka in 8 asistenc na tekmo). Vlatko Čančar po poškodbi stopala iz začetka januarja še vedno ni nared za igro.

Trener Michael Malone je podaljšal pogodbo z Denver Nuggets. Za večletno obdobje. To je njegova sedma sezona v vlogi glavnega trenerja v Salt Lake Cityju.

Liga NBA, 24. marec: Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies - Indiana Pacers

Milwaukee Bucks - Washington Wizards

New Orleans Pelicans - Chicago Bulls

Denver Nuggets - Phoenix Suns

