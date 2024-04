Čarovnija Luke Dončića, ki odmeva

Košarkarje Dallas Mavericks čaka še osem tekem do konca rednega dela lige NBA. Vročim Mavsom trenutno uspeva vse, česar se lotijo, odličen dokaz za to je tudi njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, ki ob izjemnih individualnih predstavah znova in znova skrbi za čarobne poteze, ki navdušujejo košarkarsko srenjo. Slovenec je v tem tednu prejel tudi priznanje za igralca tekma na zahodu. Od sezone 2019/2020 jih je prejel kar 13, kar je največ od vseh košarkarjev v zahodni konferenci v tem obdobju.

"Ko sem bil mlajši, sem delal kot natakar. Imel sem dober občutek, da bo šla žoga skozi obroč," je po zadnji zmagi nad Houston Rockets razlagal slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je še enkrat več upravičil svoj vzdevek Luka Magic (čarovnija, op. p.). Čeprav praktično ne mine tekma, na kateri ne bi Slovenec pokazal vsaj nekaj svoje magičnosti, pa mu je proti Houstonu uspel prav poseben met. Ko se je Dallasu proti Houstonu ob vodstvu s 70:47 iztekal čas za napad in je Jabari Smith Jr. agresivno pokrival Dončića, je ta le streljaj od črte za tri točke sprožil iz navidez nemogočega položaja s "polaganjem" in ob navdušenju soigralcev našel pot do koša.

"Za nas, navadne smrtnike, je skoraj nemogoče razumeti, kako je Dončić sploh pomislil na ta strel, še manj pa na to, da bi ga sprožil. Kombinacija brez primere, zakaj je to storil in kako je to naredil. A Dončić to počne, odkar je leta 2018 stopil na igrišče lige NBA, in še naprej preseneča občinstvo, čeprav od slovenskega zvezdnika pričakujemo nepričakovano," so novo mojstrovino Slovenca pospremili v Sports Illustrated.

"MVP? Jaz sem samo vesel, da zmagujemo."

Dončić je v tej sezoni dosegel že deset dvojnih dvojčkov z vsaj 40 doseženimi točkami, hkrati pa je jasno, da ob sedmih zaporednih zmagah Dallasa, oziroma na enajstih, na katerih je igral tudi Slovenec, v dresu ekipe iz Teksasa uživa kot že dolgo ne. Morda celo najboljm odkar se je pridružil zasedbi Mavericksov, kar je potrdil tudi po eni zadnjih zmag. "Dokazujemo, kako si zaupamo. Ta ekipa je res posebna," je jasen Dončić, ki ob uspešnih predstavah Dallasa vse višje kotira tudi v boju za naziv MVP rednega dela lige. Čeprav je 25-letni Ljubljančan že v preteklosti blestel na najvišji ravni, pa so mu košarkarski strokovnjaki ob tem vztrajno očitali pomanjkanje ekipnega uspeha. A krivulja se je v tej sezoni v zadnjih mesecih za celotno moštvo obrnila strmo navzgor.

Luka Dončić igra v življenjski formi. Foto: Reuters

Dončić je ob zadnjih sedmih zaporednih zmagah Dallasa v povprečju dosegal 28,7 točke, 10,2 skoka in 9,7 podaje na tekmo. Dallas do konca rednega dela sezone čaka še osem tekem. Tekem, ki bodo vsaka posebej izredno pomembne tako v boju za končnico celotne ekipe kot tudi v boju za individualno priznanje Slovenca, ki pa je že večkrat poudaril, da je v prvem planu ekipni uspeh. "To je razprava za javnost in medije. Jaz sem samo vesel, da zmagujemo, to je vse," podarja Slovenec, ki je s povprečjem 34 točk prvi strelec lige, ob tem pa v povprečju vknjiži še 9,1 skoka in 9,8 asistence na srečanje in ima najvišji odstotek meta iz igre, odkar se je pridružil ligi NBA.

Jason Kidd je Dončića že večkrat označil za košarkarskega Pabla Picassa. Foto: Reuters

Nad verjetno kar življenjsko formo Slovenca so jasno navdušeni tudi v Dallasu, kjer upajo, da jih bo Lukova čarovnija znova popeljala med najboljše ekipe v ligi. "Na vseh štirih zaporednih gostovanjih je še enkrat več dokazal, da je vodja te ekipe. Ne le v napadu, temveč tudi v obrambi. Luka je pač Luka. Imamo privilegij in srečo, da smo z njim že tri leta. Videli smo že, kako lahko zadane z nogo, kako lahko zadane s polovice igrišča, razdalje celotnega igrišča ali pa s stola. Zdaj je dodal še delček k čarovniji. A mislim, da že vsi ob takih metih le rečemo 'To je Luka.' Vedno je sposoben zadeti takšne posebne mete, kot sem že večkrat dejal, je kot Picasso. Daš mu čopič in pričaral ti bo nekaj posebnega. In to ga dela posebnega," je Slovenca pohvalil trener Jason Kidd.

Zagotovo ga veseli tudi partnerstvo, ki sta ga, tako na parketu kot zunaj njega, ustvarila Dončić in Kyrie Irving, ki predstavljata motor ekipe. Če je lansko sezono marsikdo še dvomil v potezo Dallasa, da v ekipo z Irvingom pripelje še enega superzvezdnika, pa je v tej sezoni zgodba povsem drugačna, saj tako eden kot drugi blestita takrat, ko je to najbolj potrebno. "Ko košarkar zadeva takšne mete in igra kot Luka, potem veš, da uživa na parketu. Večkrat smo že videli, kaj je sposoben zadevati. Vidi se, kako uživa in se zabava na parketu in ko igraš s košarkarjem njegovega kova, potem si želiš ravno tega. Kar sem se sam naučil, ko sem bil del posebnih ekip, kot je ta v Dallasu, je to, da se moraš kot košarkar prilagoditi vsaki vlogi. Ko vidiš, da nekomu igra steče, je pomembno, da mu pustiš žogo, da mu daješ dobro energijo in da uživaš v drugih podrobnostih igre. Vsi vemo, da ko je Luka na najvišjem nivoju, je potem tudi več priložnosti za ostale," je prepričan Irving.

Irving in Dončić odlično poveljujeta igri Dallasa. Foto: Guliverimage

Dončićevih čarovnij se vedno znova veseli tudi P. J. Washington, ki se je ob Danielu Gaffordu od prihoda v Teksas ob zimskem prestopnem roku neverjetno hitro prilagodil na novo ekipo. "Uživam v tem, ko vidim, da je Luka na parketu Luka. Vsako noč znova se dokazuje in dominira. Biti priča nečemu takšnega je res nekaj posebnega," pravi Washington, ki upa, da bo ekipa v zadnjih osmih tekmah rednega dela sezone ohranila čarovnijo, ki je moštvo zajela na zadnjih srečanjih.

O veličini Slovenca pa je v zadnjem podkastu s košarkarjem Golden Stata Draymondom Greenom spregovoril tudi prvi mož Mavericskov Marc Cuban, ki je dejal, da je Luka na odlični poti, da postane najpomembnejši član Dallasa v zgodovini franšize. "Mislim, da ima Luka vse možnosti, da postane največji košarkar Mavericksov v zgodovini. Brez dvoma. Spoštujem in obožujem Dirka Nowitzkega, a Dirk je prvi, ki vam bo povedal, kaj počne Luka in kaj pomeni za ta klub," je bil jasen Cuban.

