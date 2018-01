Curry do norih 45 točk, Bostončani še šestič zapored #video

Liga NBA, 6. januar

V ligi NBA so košarkarji moštva Boston Celtics gostovali pri Brooklyn Nets in svoj zmagoviti niz podaljšali na šest tekem. Boston je trenutno najboljša ekipa v ligi. V noči na nedeljo je bilo odigranih še sedem tekem.

Foto: Guliver/Getty Images

Pri Bostonu, ki je s 33 zmagami na vrhu vzhodne konference, je bil tokrat najbolj razpoložen Kyrie Irving, ki je dosegel 21 točk. Velik delež je prispeval tudi novinec v ligi NBA Jayson Tatum, ki je za svojo ekipo zbral 11 točk, šest skokov in tri asistence. Boston je bil tokrat nekoliko oslabljen, saj zaradi poškodbe levega kolena ni igral Al Horford.

Pri domačih košarkarjih je bil z 20 točkami najboljši Spencer Dinwiddie.

Foto: Getty Images

James blizu trojnega dvojčka, Curry dosegel 45 točk

Uspešni so bili tudi košarkarji Clevelanda, ki so v gosteh premagali Oralno Magic (127:131). Pri Kavalirjih je bil, kot je že v navadi, najboljši LeBron James. Ta je v svojo statistiko vpisal 33 točk, deset skokov in devet asistenc.

Aktualni prvaki Golden State Warriors so v gosteh premagali Los Angeles Clippers z izidom 105:121. Zelo razpoložen je bil Stephen Curry, ki je nasprotnikom natresel 45 točk. Prvi zvezdnik Bojevnikov je na tekmi zadel kar osem trojk.

A season-high 45 PTS (including 8 made 3's) for Steph Curry as the @warriors beat the @LAClippers on the road!#DubNation pic.twitter.com/dnxGzZg77h — NBA (@NBA) January 6, 2018