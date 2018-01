Dragić in druščina po dramatični končnici strli kratkohlačnike

Gledalci so v American Airlines Arena spremljali precej izenačen obračun Miami Heat in New York Knicks, ki je zmagovalca dal šele po podaljšku. Goran Dragić in soigralci moštva s Floride so si največjo prednost priigrali v tretji četrtni, ko so povedli za deset točk (55:45), a prednost je nato skopnela in v zadnjo četrtino so se podali s štirimi točkami prednosti.

New York je prednost hitro izničil, povedel za šest, a se je Vročica vrnila v igro, po izenačenju na 94:94 s trojko prešla v vodstvo (97:97), a so gostje pred iztekom časa vrnili s trojko in izsilili podaljšek. Po tem so se zmage, tretje zaporedne, veselili člani Miami Heat. Najbolj razpoložen je bil s 24 točkami Wayne Ellington, Dragić jih je dodal 19, v statistiko pa vpisal še šest skokov in asistenc. Edini slovenski NBA-jevec je eno od pomembnejših akcij, ki jih sicer ni manjkalo skozi celotno tekmo, zaključil v začetku podaljška, ko je dosegel pomembno trojko.

Zadovoljni z rezultatom, ne toliko z igro

"Veseli smo te zmage, sploh ko zadevaš le 40-odstotno. Bilo je težko, tako da moramo biti zadovoljni s tem rezultatom. Pet minut pred koncem smo si rekli, da še ni konec tekme in da moramo narediti vse, da zmaga ostane doma, kar nam je uspelo," Ljubljančan po tekmi z igro ni bil najbolj zadovoljen.

Miami je po novi zmagi skočil na peto mesto vzhodne konference, v kateri zanesljivo vodi Boston, ki je bil tokrat boljši od Minnesote in je zmagal petič zapored. Njegov najbližji zasledovalec Toronto je visoko odpravil Milwaukee.

Vročica bo spet na delu v nedeljo zvečer, ko bo gostila Utah.