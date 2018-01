Obračun z vrha lestvice je pripadel Bojevnikom #video

Liga NBA, 4. januar

V severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA so bila v noči na petek na delu le štiri moštva. Med njimi smo lahko spremljali obračun z vrha zahodne konference. Golden State Warriors so gostovali pri Houston Rockets in tekmo zasluženo dobili.

Golden State Warriors so dobili še eno tekmo v gosteh. Tokrat so z izidom 114:124 spravili na kolena Houston Rockets. Gostje so na igrišču prevladovali skoraj vso tekmo, saj so se zadnje tri četrtine končale v njihovo korist.

Pri Bojevnikih je bil najbolj razpoložen Stephen Curry, ki je v svojo statistiko vpisal 29 točk, ob tem pa prispeval še devet asistenc. Le točko manj, 28, je dosegel Klay Thompson. Ne moremo pa prezreti Draymonda Greena, ki je dosegel trojni dvojček. Green je na tekmi dosegel 17 točk, 14 skokov in deset asistenc.

Pri domačih košarkarjih je bil s 30 točkami najboljši Eric Gordon.

Golden State Warriors so trenutno vodilni v zahodni konferenci, potem ko imajo na svojem računu 31 zmag in le osem porazov. Drugi so njihovi današnji nasprotniki. Rakete so do zdaj dosegle 27 zmag in destkrat doživele poraz.

Houston Rockets : Golden State Warriors 114:124

Gordon 30, 7 asis., Paul 28, 9 asis.; Curry 29, 9 asis., Thompson 28, Green 17, 14 sk., 10 asis.



Los Angeles Clippers : Oklahoma City Thunder 117:127

Jordan 26, 17 sk. Williams 26, 10 asis; George 31, Westbrook 29, 12 sk., 11 asis.