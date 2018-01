Rekorden učinek Gorana Dragića v tej sezoni

Navijači Miamija so v noči na četrtek v ligi NBA spremljali srečanje, ki je prvič v tej sezoni ponudilo dva junaka Vročice z dvojnim dvojčkom. Blestela sta Kelly Olynyk in Goran Dragić.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Dolgolasi center je bil prvi strelec dvoboja (25 točk ob odličnem metu iz igre 11/15), odlični strelski statistiki pa je dodal še 13 skokov. Ljubljančan se je izkazal tako pri točkah (24) kot tudi asistencah. Soigralcem je podelil kar 13 zelo uporabnih podaj in dočakal prvi dvojni dvojček v tej sezoni.

Krepko je popravil klubski rekord v tej sezoni, ki je pred dvobojem med Miamijem in Detroitom znašal osem asistenc. ''Žoga lepo kroži med ekipo, fantje zadevajo mete,'' je po zmagi nad Detroitom (111:104) v dvorani AmericanAirlines Arena zadovoljno pripomnil izkušeni slovenski branilec.

Kako se je izkazal Goran Dragić?

Goran Dragic scored 24 PTS and handed out 13 AST as the @MiamiHEAT took down the @DetroitPistons ! #HEATCulture pic.twitter.com/7EBptFbGw7

Miami je zbral 29 asistenc in izenačil rekordni dosežek v tej sezoni. Skoraj polovico jih je prispeval zlati kapetan evropskih prvakov, ki je bil natančen izza črte za tri točke. Zadel je tri od petih metov, njegovo moštvo pa se je lahko pohvalilo s polovičnim izkupičkom (17 trojk iz 34 poizkusov).

Z novo zmago je lahko Miami prvič po koncu sezone 2015/16 na lestvici občudoval razmerje, v katerem ima tri zmage več od porazov (20 proti 17). Zaradi poškodb sta pri gostiteljih manjkala Justise Winslow in Dion Waiters, prvi center Hassan Whiteside, ki se počasi vrača po poškodbi kolena, je v 17 minutah dosegel deset točk, James Johnson pa ima vedno manj težav z bolečim gležnjem.

Liga NBA, 3. januar:

Miami Heat : Detroit Pistons 111:104

Olynyk 25 (met iz igre 11/15), 13 sk., Dragić 24 (met za tri 3/5, met za dve 6/14, prosti meti ¾), 13 asist., 5 sk., 3 izg. žoge v 37 minutah, Richardson 22, J. Johnson 16, Ellington 12, 8 sk.; Harris 19, 6 sk., Bullock 17, Marjanović (9 sk.) in Bradley 15, Buycks 14

Orlando Magic : Houston Rockets 98:116

A. Gordon 16, 8 sk., Hezonja (9 sk.) in Payton (5 ukr. in izg. žog) 14; Green 27, Capela 21, 8 sk., Anderson (7 sk.) in E. Gordon (6 asist., 5 sk.) 17



Philadelphia 76ers : San Antonio Spurs 112:106

Simmons 26, Embiid 21, 11 sk., Redick 20, Šarić 15, 7 sk.; Mills 26, Aldridge 24, 14 sk., Forbes 15, Anderson 14, 7 sk.



Washington Wizards : New York Knicks 121:103

Beal 27, 6 asist., Wall 25, 9 asist., Gortat 21, 8 sk., Morris 11, 11 sk.; Beasley 20, 9 sk., Porzingis 16, 6 sk., O'Quinn 13, 10 sk.



Brooklyn Nets : Minnesota Timberwolves 98:97

Dinwiddie 26, 9 asist., Harris 17; Butler 30, Wiggins 17, Towns 16, 10 sk.



Boston Celtics : Cleveland Cavaliers 102:88

Rozier 20, Tatum in Smart 15, Brown 14, 8 sk., Horford in Irving 11, 9 sk.; James 19, 7 sk., 6 asist., Korver 15, Green 13

Chicago Bulls : Toronto Raptors 115:124

Holiday 26, Markkanen 22, 12 sk., Mirotić 20, Valentine 14, 7 sk.; DeRozan 35 (met iz igre 10/20), 6 asist., Wright 25, 13 sk., Ibaka in Lowry 16

Milwaukee Bucks : Indiana Pacers 122:101

Antetokounmpo 31 (met iz igre 12/18), 10 sk., Middleton 27, Brogdon 17; Sabonis 24, Collison 17, Stephenson 15, 7 sk., Bogdanović 13



Dallas Mavericks : Golden State Warriors 122:125

Matthews 22, Powell 21, 8 sk., Barnes 18, Smith Jr. 14, 8 asist., Barea 13, 7 asist., Nowitzki 12, 8 sk.; Curry 32 (met za tri 6/13), 8 asist., Durant (12 sk., 6 asist.) in Thompson 25, Green 18, 11 sk., 6 asist., 6 izg. žog



Denver Nuggets : Phoenix Suns 134:111

Harris 36 (met iz igre 14/17), Chandler 17, 7 sk., Lyles 16, 11 sk., Jokić 14, 9 sk., 8 asist., 6 izg. žog; Booker 17, Monroe (10 sk.) in Chriss 16, Jackson 14



Utah Jazz : New Orleans Pelicans 98:108

Mitchell 24, Johnson 20, 7 sk., Favors (9 sk.) in Rubio (7 asist.) 11; Davis 29, 15 sk., Holiday 24, 6 sk., Cousins 19, 11 sk.



Los Angeles Lakers : Oklahoma City Thunder 96:133

Kuzma 18, Caldwell-Pope 12, 6 sk.; George in Ferguson 24, Anthony 21, 6 sk., Westbrook 20, 12 asist., 6 sk., Adams 12, 6 sk.